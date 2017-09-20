AOC выпускает новый монитор Agon AG322QCX, который предназначен для игр. Agon AG322QCX измеряется в 32 дюйма, с кривой 1800R, но все же предлагает правильное разрешение QHD при 2560 x 1440.

Увеличенное разрешение приятно видеть на широкоэкранном мониторе, подобном этому, который имеет максимальную высоту при высоте 1080 пикселей.

Переходя к более ориентированным на игры спецификациям, AG322QCX имеет частоту обновления 144 Гц, время отклика 4 мс и поддержку технологии AMD FreeSync. Есть определенно мониторы с более высокими частотами обновления и более быстрым временем отклика, но для большинства геймеров то, что предлагается здесь, должно быть достаточно. Чуть более разочаровывающим является выбор AMD FreeSync над G-Sync от Nvidia, который, как правило, предпочтительнее, особенно учитывая преобладание Nvidia на сцене GPU.

Если говорить о портах, то AG322QCX имеет порт VGA, два порта HDMI, два порта дисплея и два порта USB 3.0, что позволит вам подключить монитор практически к любому современному компьютеру. (К сожалению, нет USB-C.)

AG322QCX теперь доступен за $ 429,99.