Компания под названием Autonomous заявляет, что ее новый SmartDesk 3 - «самый мощный в мире стол с AI-питанием».

Должны ли мы сомневаться в интеллекте нашего постоянного стола? Что такое стол AI? Для Autonomous это означает стол, который может заказать еду для вас. Компания, очевидно, сотрудничает с Delivery.com, предлагая предложения о продуктах на встроенной панели управления. Он может «предвидеть, когда вы будете голодны». Очевидно, это означает, что стол отслеживает ваше время питания.

Компания также говорит, что пользователи могут настраивать Spotify и Nest, и что стол узнает их предпочтения. Компания также говорит, что встроенный дисплей синхронизируется с программным пакетом Google, чтобы уведомлять пользователей о том, что у них есть встречи. Также есть кнопка Uber, чтобы вы могли заказать поездку прямо со своего стола. Таким образом, это в основном автономный встроенный планшет с сенсорным экраном в стол и предустановленные приложения. Этот семидюймовый дисплей имеет разрешение 400x800 и, кстати, подключается к Wi-Fi.

Работает ли встроенный сенсорный экран легче и быстрее, чем просто воспользоваться своим телефоном? Может быть, хотя это означает, что кто-то может просто заказать обед, используя ваш девайс. Будем надеяться, что он защищен паролем.

Цена такого интеллектуального стола 499 долларов.