Квадратная социальная сеть – так можно было охарактеризовать изначальный вид Instagram. Внешний вид ленты Instagram, как на него не взгляни, формировался из сетки фотографий 3х3. Некоторые пользователи даже делали акцент на этом, и специальным образом формировали внешний вид своей ленты, подстраивая поток фото из девяти фотографий, которые в сумме формировали мозаики из 9 фотографий, и так внешний вид ленты преображался. Если вы поступали так же, у меня для вас плохие новости: Instagram пересмотрели политику внешнего вида ленты и скоро кое-что изменится.

Вот так вскоре будет выглядеть профиль пользователей. Теперь в ленте будет новый порядок: 4 на 4. Некоторые пользователи в сети уже начали жаловаться, что их порядок, сформированный специально, вручную, нарушен.

Даже люди, которые не размещают мозаики в формате 3 × 3, часто загружают фотографии в определенном порядке, основываясь на том, как это повлияет на внешний вид их ленты. Теперь положение фотографий относительно друг друга нарушено, и им придётся начинать всё с чистого листа.

Хотя Instagram никогда не обещали, что сетка 3 × 3 станет постоянной опцией и стандартом де-факто, фотографы, которые полагались на неё и тщательно планировали макет своей страницы, доверяли старому дизайну ленты, а он ведь всегда был под угрозой изменения. С другой стороны, Instagram расширяются и понимают, что количество фотографий и видео становится всё больше, пора бы уже изменить внешний вид социальной сети и порядок выдачи фотографий. Смартфоны становятся больше, скорость потребления публикаций тоже ускорилась. Возможно, скоро мы вообще не узнаем тот Instagram, к которому привыкли за эти годы.

Источник: petapixel

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