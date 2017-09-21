Четверг, 21 Сентября

Зак Снайдер снял короткометражку на iPhone

21.09.2017 12:39 21

Сколько раз мы писали о том, что кто-то что-то снял на iPhone: то фотографы крупных журналов делают фотосессии на iPhone, то фильмы снимают на него же. Но нельзя же обойти стороной такое событие, интересно же, как в наше время карманное устройство расширяет горизонты творчества. Какая разница на что снято, важно же как снято. Верно?

Вот и Зак Снайдер так думает. Вооружившись iPhone’ом и заручившись поддержкой жены и дочери, великий режиссёр снял вот такой ролик на смартфон.

#SnowSteamIron #ShortFilm #ComingSoon #VEROBrandAmbassador pic.twitter.com/MP702KNPs7

— Zack Snyder (@ZackSnyder) September 11, 2017

Snow Steam Iron – это четырёхминутный ролик, в котором изображён Нью-Йорк в свойственной Снайдеру манере: снег, мрак, пар из закоулков и окровавленные улицы. Для просмотра полной версии мини-фильма нужно воспользоваться приложением Vero, его используют многие независимые авторы при подобных съёмках.

Ролик полностью снят на iPhone. Зак Снайдер переживает не лучшие времена, в мае 2017 ему пришлось покинуть кресло режиссёра картины «Лига справедливости» из-за личной трагедии – самоубийства дочери.

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