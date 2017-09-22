В одном из недавних роликов Валентин рассказывал, что OnePlus 5 долго лежал у нас в студии. Всё планировали сделать распаковку на видео, шли недели и месяцы, но коробка так и оставалась нетронутой. Я попросил для обзора на сайте другое устройство, а что будет с первым OnePlus 5, не знаю. Возможно, так и сохраним его в нашем фонде нераспечатанных девайсов.

На телефон, когда он только появился, сразу обрушилась волна критики. Его ругают за всё: дизайн заурядный, характеристики хорошие, но одним железом уже не удивить, вдобавок ещё и цена выросла, а для успешного прохождения тестов OnePlus «подкрутила» систему. Ну и дела, OnePlus быстро завоевала любовь гиков, но так же быстро может её и потерять. Начитаешься таких новостей, настроение сразу падает. Но я не верю, что всё так плохо, вот и собрался с мыслями, расскажу вам, что думаю о OnePlus 5. Попросил ещё один телефон у наших друзей из Biggeek.ru, вскрыл коробку, проходил с телефоном неделю и сел сочинять рассказ.

Удобный, тонкий, но не оригинальный

Смартфон ругают за безликость – на фоне многочисленных аналогов он ничем не выделяется. Смотришь на Sony XZ1, например, и сразу понимаешь, что это Sony: широченные рамки, прямоугольный корпус. Да, старомодно, но бренд узнаваем. Берёшь в руку Samsung Galaxy S8 – тоже всё понятно: закруглённый дисплей во всю площадь. Даже Xiaomi Mi 6, и тот выглядит интереснее, благодаря глянцевому корпусу, хотя и напоминает всё это Jet Black у Apple. Но каждый постарался добавить что-то своё.

OnePlus 5, напротив, получился какой-то сборной солянкой. Убрать логотип с корпуса – и будет непонятно, кто это выпустил: ASUS, LG или может, вообще какой-то безродный китайский производитель. Думаете, я придираюсь? Нет, мне нравится эргономика телефона, удобные размеры, но хочется, чтобы телефоны хотя бы немного отличались друг от друга, тем более, когда речь идёт о флагмане. Да и модельный ряд у OnePlus небольшой, можно же постараться. Meizu, для примера, засунула дополнительный дисплей в Pro 7, сразу новые ощущения.

Собран OnePlus 5 отлично, очень тонкий корпус целиком выполнен из металла, на матовой поверхности появляются отпечатки, царапин при аккуратном обращении не остаётся. Ещё тут работает удобный рычажок для включения беззвучного режима. Очень удобная штука, такое в других Android-смартфонах не встретишь, скопировали идею у Apple. Сохранили и светодиод в верхней части экрана, он моргает, когда приходят уведомления, в настройках меняется цвет индикатора в зависимости от задачи.

Сканер отпечатков пальцев всё так же расположен под экраном, срабатывает он моментально. По бокам от него пара сенсорных кнопок – можно переназначить их, выбрав нужные приложения. Телефон распознаёт короткое и продолжительное нажатие, удобная штука, если хотите получить быстрый доступ к часто используемым функциям.

Хороший экран без тонких рамок

AMOLED-экран диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1080х1920 точек. Это обычные характеристики, прямо как у OnePlus 3/3T. Зато, защитное стекло Gorilla Glass 5, а не 4. Хотя на практике я особой разницы не заметил, говорят, что с каждым новым поколением стёкол поверхность становится всё прочнее, но, как показывает практика, царапины всё равно появляются.

Запас по яркости не такой большой, как у Xiaomi Mi 6 или Meizu Pro 7, но, в остальном, к экрану замечаний у меня нет. Телефон ругают за недостаточно узкие рамки, но тут я могу только развести руками – ну да, не такой он «безрамочный», как хотелось бы. Ну и что с того, повальное увлечение узкими рамками похоже на какое-то помешательство. Apple, вон, iPhone 8 выпустила в дизайне трёхлетней давности и ничего, продавать будут десятками миллионов каждый квартал.

Дополнительную камеру надо доработать

На качество фото не влияет, но сразу скажу, что объектив камеры выступает над поверхностью, края металлического ободка царапаются. Потёртости в глаза не бросаются, но, если вы щепетильно относитесь к вещам, тогда лучше спрятать телефон в чехол.

Один модуль широкоугольный, второй телевик: OnePlus обещает 2-кратное приближение без потерь в качестве. На самом деле, как оказалось, увеличение тут только 1,6-кратное, а дальше работу выполняет софт. Оптической стабилизации в телефоне нет, поэтому по ночам зум лучше не использовать, качество фото сразу падает. Да и вообще в тёмное время суток качество съёмки не ахти, а ведь это всё-таки топовое устройство.

Вторая камера помогает делать хорошие портреты днём, но по ночам и вечерам лучше её не использовать. На мой взгляд, качество снимков не особо улучшилось по сравнению с OnePlus 3T, поэтому, если важна камера, лучше смотреть в сторону Huawei P10 или Samsung S8.

OnePlus 5 предлагает снимать в ручном или в автоматическом режиме, если любите обрабатывать фотографии самостоятельно, используйте RAW. Для статистики: основной модуль – Sony IMX398, светосила f/1.7, 16 МП, дополнительный – Sony IMX350, светосила f/2.6, 20 МП.

Больше мощи!

OnePlus 5 стал первым смартфоном на рынке с 8 ГБ оперативной памяти. Мама дорогая, куда столько памяти? Много не бывает – поставили с запасом. Телефон доступен в разных версиях: 6/64 и 8/128 ГБ, на все случаи жизни. Слота под карту памяти, как и прежде, нет, но с такими объёмами не вижу причин для беспокойства.

NFC в смартфоне работает, можно оплачивать покупки, используя Android Pay. Стоит современный Bluetooth 5.0, полная поддержка частотных диапазонов, с сотовыми сетями всё в порядке, с навигацией тоже всё ок. Но USB-C с поддержкой 2.1, можно было бы и более скоростной порт добавить.

В тестах всё прекрасно, результаты соответствуют ожиданиям, телефон дико мощный. Причём он ещё и очень быстро, плавно работает. Такого я давно не видел, складывается ощущение, что даже у Pixel такой плавности нет, не говоря уже о топовых Samsung или iPhone. И да, Apple iPhone 7 Plus лагает, а OnePlus 5 – нет. 8 ядер, Qualcomm Snapdragon 835, жизнь прекрасна! Мы писали в новостях, что гик-сообщество уличило OnePlus в накрутке показателей, потом шум-гам постепенно стих. Мелкое читерство какое-то, несерьёзно.

Несмотря на тонкий корпус, удалять разъём под наушники в OnePlus 5 не стали. Звук в наушниках обычный, тут нет усилителя, специальных наворотов, как в том же Meizu Pro 7. Открыл для себя недавно приятный альбом ODESZA «A Moment Apart», вот его и слушал, мне понравилось, как играет телефон в связке с Bose Soundsport Wireless, пусть и без особого восторга.

Очень быстро заряжается, день продержится

Про то, что в телефоне тонкий корпус, я уже говорил. По времени работы OnePlus 5 показывает те же результаты, что и OnePlus 3/3T, зарядки хватает на день, при активном использовании придётся заряжать дважды. Аккумулятор на 3300 мАч от комплектной Dash-зарядки полностью заряжается за 1,5 часа. Результат не рекордный, но зато до 60% процесс занимает чуть больше 30 минут, вот это классно. Но магия работает только если использовать фирменный блок питания и фирменный кабель, иначе процесс может занять больше времени.

Мнение пользователей

Я попросил подписчиков нашей группы Вконтакте написать, кто что думает насчёт этой модели, интересно узнать мнение пользователей и потенциальных покупателей.

Аня: Шустрый, но греется в играх

Илья: Хотел бы купить, но, являясь владельцем 1+3, не вижу смысла обновляться, ибо всё устраивает. Жду следующего поколения.

Алексей: Пользуюсь 1+3t и всему рад, а 1+5 нет надобности.

Ярик: Быстрый, ничего не лагает, оболочка очень удобная. Камера акварелит в режиме авто, в про режиме все окей. Аппарат тонкий и удобный, несмотря на то, что диагональ 5.5. Оригинальное защитное стекло закрывает по бокам пару пикселей, а лучше стекла на рынке и не найти пока что.

Кирилл: Хотел перейти на него с 1+3Т. Но купил iPhone 7+. Не жалею.

Выводы

Итак, что у нас получается в итоге. Качественная камера, хороший экран, очень плавный интерфейс, современный Android, удобное управление, очень быстрая зарядка. Но то же самое я могу сказать про Huawei P10 или Xiaomi Mi 6. Чем OnePlus 5 на их фоне лучше? Я думаю, тут вопрос личных предпочтений, а также финансовых возможностей. OnePlus 5 в России стоит 39 990 рублей, если брать официальные поставки, «серый» обойдётся тысяч на 10 дешевле.

Мы живём в замечательное время, когда производители острожно добавляют новые функции. Взять iPhone 8 для примера, на фоне iPhone 7 отличий совсем мало. Хотя Apple и улучшила все характеристики, всё внимание приковано к iPhone X. То же самое можно сказать и про OnePlus 5. Он получился лучше, но не настолько, чтобы закричать «Вау! Хочу!».

Рассматривать OnePlus 5 можно по-разному. Если вы хотите нечто инновационное, проходим мимо, тут ничего такого особенного нет, друзей характеристиками не шокируете и не удивите. Если за такими вещами не гоняетесь, тогда OnePlus 5 понравится.

Первыми устройство получили западные издания – когда я просматривал обзоры, удивился обилию критики, по сравнению со своими ощущениями, ведь OnePlus 5 получился приятным устройством. Да, у него нет своего дизайна, своего лица, стоит он дороже, чем прежде. Но всё равно он вышел приятным устройством, как OnePlus 3 или OnePlus 3T. Другое дело, что менять их на OnePlus 5 особого смысла нет, ощущения будут схожими. Сравнивая старые и новые OnePlus, я бы проголосовал рублём в пользу 3T, он получился не хуже, а стоит дешевле.

Что не нравится

Нет стерео динамиков

Качество фото при плохом освещении

Батарейку бы побольше

Что нравится

Очень быстрый и плавный, мощность

Удобный рычажок беззвучного режима

Световой индикатор

Хороший экран

Быстрая зарядка

Отличный сканер

За предоставленный на тест смартфон благодарю самый дружелюбный магазин гаджетов Biggeek.ru.

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