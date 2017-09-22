Пятница, 22 Сентября

Doogee S60 - телефон, сделанный для очень мужественных мужчин

22.09.2017 16:14 45

Doogee S60 - телефон, сделанный для очень мужественных мужчин

Новый S60 - мужественный телефон, как отмечает его китайский производитель Doogee. Это абсолютно самый мужественный мужской телефон, когда-либо созданный.  Прочный корпус из металла явно сделан для того, чтобы спокойно заниматься различными мужскими делами, такими как приключения или «работа в поле». Тело аппарата сильное и сделанное из металла, так что вполне может «позаботиться о себе», как и любой другой уважающий себя мужчина.

В телефоне есть набор приложений, что компания называет набором инструментов (панели инструментов, очевидно, необходимой для любого уважающего себя мужчины), который включает транспортир, лупу и компас для «изучения полей». Он оснащен батареей 5 580 мАч, 21-мегапиксельной камерой и 2,5 ГГц процессором. «Зверь идет» - это то, как компания описывает свой телефон.

И если первоначальная реакция на этот аппарат: «Это очень мужественный телефон, и, похоже, он отлично подходит для использования, когда вы на полях». То следующий твит, рекламирующий другой телефон, немного диссонирует с предыдущим посылом компании, ведь на нем мужчина нежно держит и целует свой телефон.

Doogee S60 - телефон, сделанный для очень мужественных мужчинDoogee S60 - телефон, сделанный для очень мужественных мужчин

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