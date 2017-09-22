Tesla прекратит производство модели S 75 после этого воскресенья (24 сентября), о чем ранее сообщил Electrek. Автомобиль, который начинается с 69 500 долларов и в настоящее время является самой дешевой моделью S, будет доступен на сайте еще эти выходные. Компания также продаст остальную часть инвентаря по всей стране, а затем автомобиль исчезнет.

В этот момент двухмоторная модель S 75D станет самой дешевой моделью S по цене 74 500 долларов. Это также означает, что каждая модель S и модель X будут поставляться с двумя двигателями - по одному на каждую ось - и только один автомобиль Tesla с задним приводом будет продаваться - это версии 3-го уровня.

Tesla часто играет с ценой своих автомобилей и не раз меняла стоимость самого дешевого уровня модели S. В настоящее время Tesla находится на ранних стадиях наращивания производства модели 3, и, несмотря на сильно рекламируемую цену в 35 000 долларов, этот автомобиль может легко приблизиться к цене около 40 000 долларов или 50 000 долларов в зависимости от вариантов. (Клиенты с предварительными заказами даже не могут взять базовую версию за 35 000 долларов).

Разумеется, есть преимущества для резки модели S 75. Но, учитывая, что обеспокоенный генеральный директор Элон Маск недавно озвучил проблему путаницы между моделью 3 и моделью S, неудивительно, что теперь существует более заметное различие.