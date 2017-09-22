Asus Chromebook Flip C101, меньшая версия C302, представленная как лучший Chromebook, который вы можете купить в этом году, теперь может быть предварительно заказана на Amazon и сайте Asus за 299 долларов.

C101 имеет 10,1-дюймовый сенсорный экран толщиной 0,6 дюйма и оснащен четырехъядерным процессором Rockchip RK3399 на базе ARM. Он трансформируется в планшетный режим, как большая модель C302, но, к сожалению, ему не хватает клавиатуры с подсветкой, которую имеет C302 и разрешение остается низким при 1280 x 800. Ноутбук весит менее двух фунтов. А также Asus утверждает, что девайс получит девять часов автономной работы за один заряд. Он также совместим с Android-приложениями.

Однако с его крошечным 10,1-дюймовым экраном C101 лучше всего использовать на ходу. Есть несколько других Chromebook, доступных примерно за 299 долларов с чуть более крупными экранами, такими как Lenovo Flex 11, Chromebook x360 от HP и Chromebook 11 от Acer.