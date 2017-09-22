Так как выходит новая версия 4K Apple TV, поэтому Nvidia объявляет о выпуске своего собственного потокового вещателя 4K, чтобы добиться успеха у потенциальных покупателей. Компания представляет новую конфигурацию Shield TV, которая будет продаваться за 179 долларов, по той же цене, что и последний потоковый аппарат Apple.

В настоящее время вещатель продается по цене 200 долларов и включает в себя пульт дистанционного управления и игровой контроллер, поскольку устройство также предназначено для игр. Новая конфигурация Shield TV включает в себя такое же количество памяти (16 ГБ), но в комплект поставки не входит игровой контроллер - просто пульт.

Это означает, что Nvidia нацеливается на онлайн-аудиторию. Это не плохая идея для устройства, поддерживающего 4K HDR, но это не то, для чего продукт лучше всего подходит. В своем обзоре в прошлом году Дэн Зейферт писал, что Shield TV «лучше всего подходит для геймеров», и если вы не заинтересованы в играх, «вам лучше сэкономить деньги и купить Amazon Fire TV или Roku Ultra».

Новая конфигурация доступна для предзаказов сегодня, но не начнется до 18 октября. Nvidia также будет поддерживать конфигурацию за $ 200 с контроллером, который кажется лучшим вариантом, учитывая, что он не намного дороже и позволяет вам получать больше пользы от Shield TV.