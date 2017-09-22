Пятница, 22 Сентября

Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!

22.09.2017 20:19 21

Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!

Привет, друзья! К нам только что приехали Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Сегодня, 22 сентября начались мировые продажи этого устройства во многих странах, но Россия в первую волну продаж опять не попала. Немного обидно, честно говоря, учитывая, как сильно у нас в России любят технику Apple. Это не обзор, просто первые впечатления, потом уже можно будет выпустить несколько материалов и написать подробнее о самых интересных функциях новых iPhone. Хочу поблагодарить за помощь наших партнёров из магазина гаджетов Biggeek.ru, ребята очень быстро раздобыли нам и привезли новые iPhone 8, спасибо.

Давайте откроем коробку, сорвём плёнку, посмотрим, что внутри. Годы идут, ничего не меняется, по-прежнему Apple кладёт блок питания на 1A, 5W, скрепку для SIM-карты, кабель Lightning, наушники EarPods. Наушники с разъёмом Lightning, ведь привычного выхода под наушники в телефонах нет. Если всё-таки хочется подключить привычную гарнитуру, тогда используйте комплектный переходник. Замечу, что даже с iPhone 8 Plus идёт в комплекте всё та же маломощная зарядка, поэтому советую раскошелиться на более производительный блок питания от Apple iPad, он вам поможет ускорить процесс. Отдельно такой адаптер стоит около 1,5 тысяч рублей, Apple жадничает и всё так же зарабатывает на нас деньги. А мы этому только и рады.

В этой статье после презентации новых Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus мы рассказали, что в них особенного и чем они отличаются от старых моделей.

Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!

Давайте откроем коробку, сорвём плёнку, посмотрим, что внутри. Годы идут, ничего не меняется, по-прежнему Apple кладёт блок питания на 1A, 5W, скрепку для SIM-карты, кабель Lightning, наушники EarPods. Наушники с разъёмом Lightning, ведь привычного выхода под наушники в телефонах нет. Если всё-таки хочется подключить привычную гарнитуру, тогда используйте комплектный переходник. Замечу, что даже с iPhone 8 Plus идёт в комплекте всё та же маломощная зарядка, поэтому советую раскошелиться на более производительный блок питания от Apple iPad, он вам поможет ускорить процесс. Отдельно такой адаптер стоит около 1,5 тысяч рублей, Apple жадничает и всё так же зарабатывает на нас деньги. А мы этому только и рады.

Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!

P.S. Это ещё не всё, сейчас снимем видео и добавим ещё больше красивых фоточек с новинками.

Есть вопросы? Пишите сюда или на почту alexanpob@wylsacom.media

У гадайте, кто первый покупатель iPhone 8 в РоссииУра, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!☝️

Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red)

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Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
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