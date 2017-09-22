Daimler AG, партнерская компания Mercedes-Benz, планирует предложить электрифицированные версии всех своих автомобилей к 2022 году под новым суб-брендом EQ. И теперь компания объявила, что многие из них будут построены в Соединенных Штатах.

Для этого Daimler вливает 1 миллиард долларов в 20-летний завод, компания работает недалеко от Тускалуса, штат Алабама. Будет добавлено расширение в 1 миллион квадратных футов, строительство начнется в 2018 году, а производство автомобилей начнется в начале 2020-х годов. Daimler все еще излагает детали с местными органами власти, но ожидается, что в результате этого будет создано около 600 новых рабочих мест. До сих пор компания только строила электромобили в своей стране, сообщает Automotive News.

Завод Mercedes-Benz в штате Алабама в основном строит внедорожники, поэтому компания будет сосредоточена на производстве электрифицированных версий этих автомобилей. И важно помнить, что «электрифицированные» не обязательно означают «полностью электрическое». Хотя некоторые транспортные средства, построенные на заводе в Таскалусе, вероятно, будут полностью электрическими, «электрифицированные» относятся ко всему, что использует электрический двигатель, то есть гибриды также включены в этот термин.

Mercedes также будет строить батареи в другом новом дополнении к объекту. Это придаст компании ценную близость к линии по производству автомобилей, но также может помочь ей конкурировать с Tesla в другом новом разделе энергетического рынка, который он тестировал в последнее время: домашние батареи.

Daimler - не первый крупный автопроизводитель, делающий большой толчок для электромобилей. Ford объявил об инвестициях в производство электроэнергии в размере 4,5 млрд. долларов в 2015 году, Volkswagen объявил аналогичные усилия еще год спустя, находясь под давлением своего скандала с выбросами, и многие другие автопроизводители с тех пор последовали этому примеру, поскольку страны во всем мире переходят на запрет или сокращают количество автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Но предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь этой цели.