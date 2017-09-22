ECHIZH – команда сертифицированных специалистов по разработке сайтов и мобильных приложений, создания для них рекламы и повышения аудитории. Приемлемые цены и ответственный подход направили в занимаемую позицию лидеров. Множество довольных клиентов организации, реально работающие проекты – наша команда не останавливается на достигнутом, мы растем и развиваемся, и всегда готовы к выполнению интересного, нетривиального, безумного задания.

Одним из целевых направлений нашей деятельности является разработка мобильных приложений для iOS и Android. Указанное полностью автоматизирует процессы бизнеса, создает имидж компании, значительно увеличивает прибыль благодаря повышению популярности в сети Интернет. Это те конечные цели, к которым с каждым разом стремится команда специалистов. Весь процесс создания приложения подводится под необходимый формат успешного бизнеса – мы создаем логическую структуру приложения с безукоризненным кодом и подстраиваем интуитивно дизайн.

Для создания и запуска мобильного приложения мы:

- анализируем товары и услуги бизнеса заказчика

- разрабатываем концепции и замыслы будущего приложения

- подготавливаем прообраз

- проектируем интерфейс

- согласовываем макет приложения с заказчиком

- проектируем уникальный дизайн

Опциональность мобильного приложения для iOS и Android проходит через несколько ступеней развития в команде ECHIZH:

- составляем техническое задание

- проектируем сервер мобильного клиента

- разрабатываем Application Programming Interface

- подробно тестируем мобильное приложение

- обнаруживаем, локализуем и устраняем ошибки готового приложения

- повторно тестируем

- публикуем приложение на платформе (iOS и/или Андроид)

- обеспечиваем техподдержку

- обновляем приложение

Дабы мобильное приложение увеличивало прибыль бизнеса и играло роль имиджмейкера компании, команда ECHIZH активно продвигает его с помощью оптимизации под платформы App Store и/или Google Play, одновременно поднимая видимость приложения в магазинах. Предлагается рекламирование в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, MySpace, Вконтакте и прочих). Контекстная реклама – еще один этап продвижения мобильного приложения. Кроме того, проводятся пресс-релизы и обзоры на узкотематических площадях, прочее.

Для более детальной информации советуем посетить сайт, где подробно расписаны возможности нашей команды, актуальные расценки на услуги, примеры готовых работ и прочая информация, в том числе контактные данные ECHIZH.