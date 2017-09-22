Пятница, 22 Сентября

Разработка мобильных приложений

22.09.2017 21:25 0

Разработка мобильных приложений

ECHIZH – команда сертифицированных специалистов по разработке сайтов и мобильных приложений, создания для них рекламы и повышения аудитории. Приемлемые цены и ответственный подход направили в занимаемую позицию лидеров. Множество довольных клиентов организации, реально работающие проекты – наша команда не останавливается на достигнутом, мы растем и развиваемся, и всегда готовы к выполнению интересного, нетривиального, безумного задания.

Одним из целевых направлений нашей деятельности является разработка мобильных приложений для iOS и Android. Указанное полностью автоматизирует процессы бизнеса, создает имидж компании, значительно увеличивает прибыль благодаря повышению популярности в сети Интернет. Это те конечные цели, к которым с каждым разом стремится команда специалистов. Весь процесс создания приложения подводится под необходимый формат успешного бизнеса – мы создаем логическую структуру приложения с безукоризненным кодом и подстраиваем интуитивно дизайн.

Для создания и запуска мобильного приложения мы:
- анализируем товары и услуги бизнеса заказчика
- разрабатываем концепции и замыслы будущего приложения
- подготавливаем прообраз
- проектируем интерфейс
- согласовываем макет приложения с заказчиком
- проектируем уникальный дизайн

Опциональность мобильного приложения для iOS и Android проходит через несколько ступеней развития в команде ECHIZH:
- составляем техническое задание
- проектируем сервер мобильного клиента
- разрабатываем Application Programming Interface
- подробно тестируем мобильное приложение
- обнаруживаем, локализуем и устраняем ошибки готового приложения
- повторно тестируем
- публикуем приложение на платформе (iOS и/или Андроид)
- обеспечиваем техподдержку
- обновляем приложение

Дабы мобильное приложение увеличивало прибыль бизнеса и играло роль имиджмейкера компании, команда ECHIZH активно продвигает его с помощью оптимизации под платформы App Store и/или Google Play, одновременно поднимая видимость приложения в магазинах. Предлагается рекламирование в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram, MySpace, Вконтакте и прочих). Контекстная реклама – еще один этап продвижения мобильного приложения. Кроме того, проводятся пресс-релизы и обзоры на узкотематических площадях, прочее.

Для более детальной информации советуем посетить сайт, где подробно расписаны возможности нашей команды, актуальные расценки на услуги, примеры готовых работ и прочая информация, в том числе контактные данные ECHIZH.

Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
Nvidia продает Shield TV за $ 179, чтобы конкурировать с Apple TV 4K
Nvidia продает Shield TV за $ 179, чтобы конкурировать с Apple TV 4K
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.