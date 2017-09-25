Microsoft Team еще нет и года, но она собирается заменить Skype for Business. Сегодня на конференции Microsoft Ignite в Орландо, штат Флорида, операционный гигант объявил, что планирует убить Skype для бизнеса в пользу Microsoft Team. Skype для бизнеса перешел от Lync, предыдущего приложения для бизнес-чатов Microsoft, еще в 2015 году. Первоначальный запуск Microsoft Team показал, что Skype для бизнеса в конечном итоге исчезнет, ​​учитывая тот факт, что разработчики уже интегрируют в Microsoft Team большинство функций Skype.

Компания заявила, что она строит новую инфраструктуру Skype, которая «быстро развивается», и будет служить сервисом корпоративного уровня для общения, видеозвонков и встреч в Microsoft Team. Новый сервер Skype для бизнеса будет доступен во второй половине 2018 года для клиентов, не готовых работать в Microsoft Team, но компания давит на пользователей Office 365, чтобы те переходили к Microsoft Team как к ключевому клиенту связи, а не полагались на Skype для бизнеса.

Microsoft также обещает улучшить Microsoft Team в будущем, используя искусственный интеллект.

Переход Microsoft на то, чтобы перетащить Team через Skype в качестве основного коммуникационного инструмента, еще больше скажется на Slack, успешном конкуренте Microsoft Teams. В прошлом году Slack уже показал, что он обеспокоен программным обеспечением Microsoft. Это дальнейшее изменение означает, что миллионы клиентов Office 365 в конечном итоге перейдут на использование Microsoft Team вместо Skype для бизнеса.