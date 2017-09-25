Сегодня Yubico объявила о выпуске нового ключа аутентификации для устройств с портами USB-C. YubiKey 4C Nano работает так же, как и любой другой YubiKey, и дополняет более ранний выпуск ключа USB-C компании - YubiKey 4C. Этот новый гаджет просто крошечный. Могут ли ключи аутентификации быть милыми? Этот точно.

YubiKeys заменяют текстовые сообщения или приложение Google Authenticator при использовании двухфакторной аутентификации. Вставьте ключ в порт USB-C вашего ПК, коснитесь его, и служба распознает устройство как ваше, чтобы вы вошли в систему. LastPass, Facebook и Gmail позволяют пользователям проверять свою личность с YubiKey среди других сервисов. Вы также можете использовать его для защиты Windows Hello, функции биометрической аутентификации Microsoft. 4C Nano теперь можно заказать на официальном сайте компании всего за 60 долларов.