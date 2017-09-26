У Bang&Olufsen очень много игрушек для мужчин и девушек любого возраста, когда предложили потискать H4, полез смотреть, что же это такое за зверь; я то сам люблю наушники продвинутые, чтобы система шумоподавления, чтобы какие-нибудь сенсоры, чтобы чудеса, чтобы оно само все делало. Здесь же наушники — простая беспроводная модель, красивая, но без чудес. Можно ли с такой приятно проводить время? Испытания показали, можно, да еще как. У Bang&Olufsen Beoplay H4 есть ряд прекрасных черт и, если попытаться о них рассказать вкратце, то тут отправляю вас к заголовку; есть такая техника, что можно охарактеризовать лишь словом «секси». Вся линейка Beoplay — секси, да и вообще, если уж Стивен Джобс когда-то отдавал должное Bang&Olufsen, почему бы и нам не повторить? Открываем красивую коробку!

Экстерьер

На Руси цена модели около 17000 рублей, за такие деньги ожидаешь хотя бы маленькое шоу с упаковкой; шоу есть, коробка красивая, с шипением снимаешь крышку, наушники лежат на черной бархатной подложке, как ювелирное украшение. Мне досталась очень красивая версия, называется Tangerine Grey, оранжевый и серый, сочетание необычное, богатое (в хорошем смысле), издалека есть ощущение хорошо сделанной вещи. Подгонка элементов на пятерку, традиционно для B&O сочетаются разные материалы, толстая кожа на оголовье и амбюшурах, кабели с тканевой оплеткой (возможно, их стоило спрятать), оголовье отделано кожей. За три недели использования как-то повредить наушники не удалось, следов использования нет — но я аккуратно использую технику, поэтому тут все будет индивидуально. Направляющие из металла (алюминий), ходят мягко, подобрать положение легко.

В комплекте кабели для зарядки и подключения к технике — наушники гибридные, можно подключать по Bluetooth или с помощью аудиокабеля. Попробовал их использовать таким образом с iPhone 7 Plus и переходником, удалось. Кабели оформлены в фирменном стиле, еще одна из ряда приятных мелочей. Накладки на чашках из нержавеющей стали, вместо сенсоров — старые добрые приятные кнопки, обычный трехкнопочный пульт, работающий с любыми гаджетами. Микрофон есть, если тихо, вполне можно разговаривать. Впечатления от сборки и дизайна в целом — великолепные. Везде натыкаешься на бархатистый пластик (отпечатки не видны), кожу, ткань подобрана хорошо. По меркам Bang&Olufsen это недорогой продукт, но даже здесь никакой экономии, сделано классно. Если не нравится цвет наушников в обзоре, можно выбрать черные, серые или даже фиолетовые, коллекция постоянно пополняется. Подход B&O мне нравится, продукты в линейке живут очень долго и концепция не меняется ежегодно, как у некоторых; можно быть уверенным, что через полгода не появится series II, улучшенная и дополненная. Скорее через пару-тройку лет просто выпустят новую модель.

Beoplay App

Если боитесь подделок, не забудьте поставить официальное приложение Beoplay App — во-первых, с его помощью можно моментально определить оригинальность продукта. Если подключается, значит оригинал. Имейте в виду, сперва нужно подключить наушники в меню Bluetooth смартфона, затем они станут видны в программе, по крайней мере, у меня было так. Во-вторых, Beoplay App дает возможность выбрать цвет наушников для оформления программы, обновить ПО. В-третьих, есть традиционная возможность быстро изменить настройку эквалайзера, сделано здорово — прикосновением выбираешь нужное настроение, ощущаешь изменения. Если понравилась предустановка, ее можно сохранить и потом выбрать с помощью Apple Watch.

Как носить?

Носить — удобно. Здоровые чашки полностью закрывают уши, когда будет прохладней, вполне можно будет гулять с H4 и греться. В самолете пассивная шумоизоляция неплоха, но, конечно, для путешественников больше подойдет какая-нибудь модель с активным шумоподавлением. За три часа в офисе уши не сказать, что сильно вспотели, голова не устала, оголовье не давит, его легко отрегулировать. Короче, тут все ок.

Интерьер

Тут все как положено, Bluetooth 4.2, кодек aptX/AAC, в памяти сохраняется информация о восьми подключенных устройствах, но одновременно H4 могут работать только с одним гаджетом. Я использовал наушники в основном с iPhone 7 Plus Jet Black 256 Гб, ну еще подключал к Apple TV, слушал с iPad Pro — наушники в основном предназначены для мобильных устройств, не для плееров, не для аудиофилов. Тут заранее все так настроено чтобы человек получал удовольствие от прослушивания музыки в самых разных ситуациях, носил наушники легко и уютно, радовался внешнему виду и не заморачивался насчет всяких там непонятных и ненужных характеристик. Мне говорят, Сережа, да ты дурак или что? За 17000 рублей можно купить себе домашний кинотеатр, три пары наушников на алиэкспрессе, можно собрать из гавна, кирзы, резины и палок какую-нибудь дикую аудиосистему, залезть внутрь, крутить на когте пластинку и чувствовать позитивные вибрации. Типа, это все маркетинговый развод!

Я все это слышу уже много-много лет и уже устал объяснять, что у цена продукта это не плюс, не минус а данность — производитель волен установить любую цену. Для кого-то это дешево, для кого-то пипец как дорого. Техника Bang&Olufsen всегда была адресована особой аудитории, ну а Beoplay — линейка для среднего класса. Хочешь нечто выдающееся, не хочешь Beats, примерь и послушай Bang&Olufsen Beoplay H4. Сразу придет понимание, за что тут просят деньги и вопросы, скорее всего, отпадут. Конечно, тут надо сделать оговорку — в музыкальных делах все субъективно и лучше ничего заранее не утверждать.

Музыка

У наушников Bowers & Wilkins своя настройка, у Bose своя, у Bang&Olufsen Beoplay H4 тоже есть определенный характер. Видимо, настраивали для максимального уюта, избегали острых углов, и чтобы низкие не травмировали нежные уши человека, купившего H4 в аэропорту на сдачу и спешащего поскорей усесться в бизнес-класс да и насладиться игрушкой. Больше тут нечего добавить, потому что все остальное глупо — перед покупкой такие вещи принято слушать и уже только вам решать, брать или нет. Я остался в восторге, потому что люблю все эти магические трюки Beoplay; вещь красивая, сделано хорошо, приложение приятное, слушать так же хорошо, как утром съесть свежий тост с маслом и джемом. Даже имея целый арсенал самых разных наушников отдаю H4 должное — думал, имиджевая фитюлька, но теперь смело рекомендую брать, если не нужны чудеса а нужны хорошие беспроводные наушники.

Вердикт

На Руси принято, что Bang&Olufsen это хорошо — Bang&Olufsen Beoplay H4 это тоже очень хорошо и осталось лишь понять, для каких задач можно посоветовать такое устройство. Советую — в офисе отгородиться от коллег, в общественном транспорте чуть подавить сильный шум и слушать музыку, в кафе или ресторане с удобством смотреть кино на айфоне, подобрать наушники под красивый пиджак, вот это все H4. Боже, пусть в Bang&Olufsen продолжают выпускать столь прекрасные вещи, пока зомби-апокалипсис не сметет нашу цивилизацию с лица земли.

Автор выражает благодарность SoundProLab за предоставленные для теста наушники.

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