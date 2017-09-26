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Vimeo приобретает Livestream и запускает новую платформу

26.09.2017 18:00 3

Vimeo приобретает Livestream и запускает новую платформу

Vimeo впервые добавила инструменты для потокового видео на свою видеоплатформу с запуском Vimeo Live. Клиенты смогут транслировать данные из любого места, и видеоролики будут автоматически архивироваться, когда события будут завершены. В каждом видео в реальном времени будет отображаться боковая панель чата.

«Live Streaming - это запрос № 1 от нашего сообщества авторов в этом году, и мы сосредоточены на том, чтобы привнести новый уровень качества, удобства и ремесла в эту развивающуюся среду», - сказал в своем заявлении генеральный директор Vimeo Анджали Сад.

Однако эта функция не будет полезной для большой части сообщества авторов. Vimeo Live - это «не продукт потребительского уровня», и он будет стоить 75 долларов в месяц.

В дополнение к запуску Vimeo Live, компания только что объявила о соглашении по приобретению Livestream, живой видеотехнологической компании. Как только сделка будет закрыта, Vimeo Live будет интегрирована в основную платформу сервиса. До тех пор она будет существовать как отдельная платформа. Служба пока не поддерживает мобильную передачу, но Vimeo говорит, что когда-нибудь сделка с Livestream будет закрыта.

Компания отстает от своих конкурентов, когда речь заходит об использовании живых потоковых инструментов. YouTube начал мобильную передачу в реальном времени в 2016 году, как Facebook и Instagram.

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