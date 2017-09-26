Мы на редакционном совете посовещались и решили, что читать обзор iPhone 8 в привычном формате никому не интересно. Решили поступить иначе и подготовить несколько материалов, посвящённым особенностям телефона: рассказать о его новой быстрой зарядке, о его продвинутой камере, ведь в общих чертах, выходит, это всё тот же знакомый iPhone 7. Но тут столько мелких изменений, что было бы не красиво взять и забыть обо всём этом в одночасье и продолжать мечтать об iPhone X.

Вялый старт продаж

Продажи iPhone 8 начались, но в России телефон встретили холодно. Можно даже иначе сказать, он пока вообще не интересен. Предприимчивые парни быстро закупили телефоны, но цены рухнули стремительно, телефон подешевел за день, очень быстро, такого ещё никогда не было. Почему людям не интересно новое устройство? Потому что Apple сама убила продажи, когда на презентации новых iPhone через 10 минут после анонса iPhone 8 представили iPhone X. Вот и всё, все хотят новый, оригинальный iPhone, а не реплику дизайна 2014 года.

Если топовые Apple iPhone 8 Plus 256 ГБ начинали продавать за 180 000 рублей вечером 22 сентября, то на следующий день его уже продавали за 73 тысячи рублей. Вжух и цены упали, страшный сон тех, кто привёз устройства для перепродажи и не успел по-быстрому найти покупателя.

Какого цвета покупать новый iPhone 8?

В прошлом году Apple выкатила iPhone 7 в разных цветах. Классическое «золото», розовое «золото», серебристый, матовый чёрный, глянцевый чёрный и даже пожарно-красный вариант. Шесть расцветок, вот это да! Теперь выбор скромнее, серебристый, золотой и «серый космос», мало?!

Самый мужской цвет – золотистый. В этой расцветке айфон выглядит особенно нежно и мило, только сильный духом и крепкий телом мужчина выберет такой цвет. Если серьёзно, то такой молочно-розовый айфон станут дарить нелюбимым девушкам на 8 марта. Потому что любимым купят айфон Икс.

Серебристо-белый цвет смотрится просто, как-то даже немного по-китайски, уж простите за такие слова. Но сочетание стекла и матового металла по бокам приводит к тому, что новый айфон выглядит неожиданно просто, ведь глянцевые бока оставили для топового iPhone X. Жаль, ведь дизайн должен быть дорогим, чтобы чувствовалось, на что потрачены деньги, iPhone 8 всё так же относится к топовой линейке смартфонов.

«Серый космос» на мой взгляд вообще не удался. Помните, какими были металлические айфоны? Благородного тёмного оттенка, они были красивыми, а тут какой-то бледно-серый цвет. Как будто телефон выцвел после того, как пролежал несколько дней под солнцем. Да, это объяснимо игрой света, к тому же стекло бликует, но, если вы мечтали о глянцево-чёрном iPhone 8 Jet Black, тогда вы его не получите, тут совсем другой оттенок.

Когда нам в пятницу привезли кучку коробок с новыми телефонами, то быстро всё распаковали, вскрыли и посмотрели, что внутри. Меня содержимое разочаровало, как уж очень по-китайски выглядят новинки. Хотя, судя по опыту, зачастую всё новое не нравится, а потом уже к этому привыкаешь. Посмотрим, что будет через некоторое время, но долгожданный цвет Space Gray меня разочаровал, не такой айфон я ждал. Думаю, что это вопрос привычки, как обычно, стерпится-слюбится, но вау-эффекта нет и бежать за новинкой в магазин не тянет.

Почему один айфон меняют на другой, покупают из-за характеристик? Нет, возможности телефона уже давно не волнуют воображение. Все эти бенчмарки, тесты антуту и прочие гикбенчи оставим для мира андроида. Нет, айфоны любят за дизайн и внешность, за ощущения.

Apple два года подряд выпускала iPhone 6 и 6s в одинаковом дизайне, потом появился глянцево-прекрасный iPhone 7. Но черты корпуса остались прежними, ничего не изменилось, это всё тот же телефон из 2014 года. Теперь Apple сохранила те же черты, но представила новое видение привычных форм, заменив металлическую заднюю панель на стеклянную. Если вы носите iPhone без чехла, то, возможно, любители гаджетов и заметят, что в руках у вас новый телефон. Но в чехле никто и не поймет, что это телефон нового года. И да, старые чехлы от iPhone 7 подходят для iPhone 8, вроде мелочь, но приятно.

А вообще это талант. Взять дизайн iPhone 2014 года и продавать, продавать, продавать его заново без особых изменений. Просто слегка меняя черты телефона, но не придумывая ничего нового. Вот будет весело, если и в 2018 году Apple снова выкатит обновленную модель с теми же чертами. Ничего, поворчим и снова купим.

Я не люблю чехлы и пользуюсь iPhone 7 Plus Jet Black без чехла уже полгода. Царапины? Мне всё равно, мне нравится этот цвет и ощущения от корпуса в ладони. По моим ощущениям матовые семёрки получились более скользкими, чем этот глянец. Если сомневаетесь, покупать восьмой айфон или нет, опасаясь глянцевого корпуса, то не переживайте. Прячете телефон в чехол, он скользить не будет. А так ощущения ровно те же, что и от «джет блека» – поверхность глядкая, приятно потрогать.

Стекло – это ненадёжно?

Бытует мнение, что если покупаешь стеклянный смартфон, то обрекаешь себя на боль и страдание. Дескать, уронил, значит, разбил. На самом деле, не всё так страшно. Apple объявила, что iPhone 8 получил максимально прочное стекло, таких надёжных стёкол раньше было. Звучит красиво, а что на практике? Валентин провёл подробное тестирование, iPhone 8 перенёс серию падений. Да, в итоге его раздолбали, но сомневаюсь, что такое испытание выдержал бы любой другой смартфон. Да и вообще все эти дроп-тесты – просто игры с волей случая, то ли повезёт, то ли нет, как уж сложится. Но одно могу сказать точно, после увиденного уже не боишься за судьбу телефона. К тому же всегда можно нацепить чехол, он смягчит удар при падении.

Хочется яркого

У Apple было не так много телефонов, причём за последние 4 года дизайн особых изменений не получил. Широкие рамки, большие размеры, Apple по-прежнему живёт в прошлом, но это ей прощают. Для меня самым удобным айфоном был и остаётся SE, отличный маленький аппарат. Мне очень нравился цвет Space Gray, но чтобы получить айфон в такой расцветке, нужно покупать старый 6s, Apple ограничила выбор. И как можете понять по тексту, новые восьмёрки по дизайну меня не впечатлили. На месте Apple я бы попробовал возродить разноцветные 5C, помните те яркие цвета? Синий, зелёный, жёлтый… В сочетании со стеклянным корпусом они бы выделялись на общем фоне. Для примера вот вам фото с Google Pixel XL, смотрите, какой он красивый на фоне серо-чёрной массы.

Дальше – больше

Впереди ещё несколько историй. Я хочу написать про камеру iPhone 8 Plus в сравнении с iPhone 7 Plus. Думаю, что расскажу и про экран с True Tone, конечно же, нужно будет и протестировать, как телефон работает с разными зарядными устройствами. Мне самому интересно, имеет ли смысл покупать дорогой блок питания за 5 тысяч рублей для быстрой зарядки или хватит обычного блока от iPad, а ведь он стоит в 3 раза дешевле.

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