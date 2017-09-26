Dyson, британская компания, известная своими дорогими пылесосами, строит электрический автомобиль. Автомобиль будет представлен в 2020 году и у компании уже есть команда из «более 400 сильных», работающих над проектом людей. Компания планирует инвестировать более 2,6 млрд. долларов в свои усилия, опираясь на свою батарею и цифровую автомобильную экспертизу для дальнейшего развития.

Выступая перед The ​​Guardian, основатель и генеральный директор компании Джеймс Дайсон сказал, что автомобиль не спортивной модели, но будет «радикально отличаться» от существующих электромобилей. Он сказал, что потребителям придется «подождать и посмотреть», чтобы узнать, как все будет выглядеть в конечном итоге. Дайсон не говорил о конкретной цене, но предупредил, что это будет дорогая модель: «Может быть, лучшая цифра - это то количество депозита, которое люди готовы отложить».

Дайсон объявил новость в письме, направленном сотрудникам, где он обсудил свою давнюю цель сократить выбросы от грузовиков и автомобилей. «Я оставил свое стремление найти решение глобальной проблемы загрязнения воздуха, - писал Дайсон. «В этот момент у нас наконец есть возможность объединить все наши технологии в единый продукт. Поэтому я хотел, чтобы вы услышали это прямо от меня: Dyson начал работу над электромобилем с батарейкой, который должен быть запущен к 2020 году ».

На данный момент известно немного информации о транспортном средстве, но слухи о интересе Дайсона к электромобилям, появляются уже несколько лет. Недавно компания наняла руководителей из Aston Martin и Tesla, а амбиции Дайсона в этом районе были случайно раскрыты в правительственном документе в прошлом году.

Основанная в 1987 году, Dyson известна своей бытовой техникой, в том числе пылесосами без мешков, вентиляторами, обогревателями и феном. Продажи компании выросли в последние годы, так как она расширилась в Азии, при этом доходы за 2016 год, по сообщениям, достигли $ 2,43 млрд. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, открывая новые исследовательские объекты как в Великобритании, так и в Сингапуре. Дайсон надеется, что Азия также станет большим рынком для их автомобиля.