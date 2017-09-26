Привет. Сегодня сравним фото, сделанные на iPhone 8 plus и Galaxy Note 8. Хотя сравнивать их очень тяжело. Все сводится к тому, что высоком ценовом сегменте трудно выявить лидера, так как каждому человеку нравится разные варианты изображения. Найдутся те, кто скажет, что мягкость и реалистичность картинки iPhone ему больше по душе. Но и не мало тех, кому нравятся “звенящие” фотографии, сделанные на Samsung Note 8.

Можно ли утверждать, что iPhone 8 plus – это лучшая мобильная камера на рынке? Смотря как относиться этому. Если ориентироваться на фото с точки зрения шаблонов, как это делает DxO, то, пожалуй, да, у iPhone 8 Plus почти идеальный баланс белого, великолепный HDR, который срабатывает даже лучше, чем у Google Pixel. А вот если подходить к вопросу с точки зрения художественной сьемки и субъективного восприятия, то не все так однозначно и во многих аспектах Galaxy Note 8 будет даже ближе к народу.

Я бы выразился так: Samsung, разрабатывая свои алгоритмы обработки снимка, оторвалась от реальности и делает так, как считает нужным – приукрашает нашу действительность и подгоняет фото под собственные экраны смартфонов, чтобы пользователь получал максимум от просмотра фото именно на экранах Samsung. У Apple другой пусть, они придерживаются классических показателей в вопросе сьемки, без перегибов.

Не буду многословен. Смотрите всё сами и выбирайте, какой смартфон вам больше по душе в вопросе фотосьемки. Порядок фото следующий: слева iPhone 8 Plus, справа Galaxy Note 8

Фото днем

Как видите. При хорошем освещении все в порядке с детализацией на двух снимках, но баланс белого и цветопередача у смартфонов сильно разниться. В Samsung любят «сгущать краски».

На этой фотографии хорошо заметна разница в балансе белого и контрастности. Samsung делает картинку черезчур холодной, в этот прекрасный солнечный день.

А вот так обстоят дела с детализацией. Да, в новом iPhone она стала значительно лучше, хотя у Samsung она максимально «звенящая» но при этом «перешарпа» нет. Если захотите отредактировать фотографию, то в случае с Samsung это будет сделать не просто, алгоритм обработки снимка уже и так выжал многое из кадра и при обработке в фоторедакторе есть большая вероятность того, что фото «посыпется».

В макросьёмке Samsung оказался сильнее, у него фокусное расстояние позволяет приблизиться к объекту максимально вплотную. Но обратите внимание на эффект размытия, в кадре снятом на Galaxy Note 8 размытие начинается прямо на стволе дерева.

Серийная съёмка

Samsung Galaxy Note 8 делает 16 кадров в секунду, но в одну пачку помещается 100 фотографий. У iPhone 8 Plus скорость меньше, 10 кадров в секунду, но серия позволяет сделать пачку из 999 кадров. Мне второй вариант подходит больше. Со скоростью 16 кадров в секунду пачка из 100 фото набирается очень быстро и приходится начинать новый кадр, что не всегда удобно. Но это мое субъективное предпочтение.

Портреты

Оба смартфона хорошо отделяют фон от человека, у Samsung Galaxy Note 8 яркая и пересвеченная картинка, с точки зрения портретного снимка – это не хорошо. Теряется естественный тон кожи. В то время как iPhone 8 Plus делает умеренное размытие и оставляет красивые оттенки и игру света на коже, Galaxy Note 8 делает акцент на Боке, к тому же степень размытия у Galaxy Note 8 можно регулировать даже после фотосессии.

А вот на этом снимке можно увидеть ту самую разницу в портретных модулях и алгоритмах двух флагманов. iPhone 8 Plus отлично справился с балансом белого и оттенками, четко передав картинку, все так, как в реальной жизни: красные щеки раздраженные от солнца. Но iPhone плохо обрезал фон, обратите внимание на ремешок Apple Watch, алгоритм Apple посчитал, что рука с часами не должна быть в фокусе. А вот что произошло на снимке с Samsung: алгоритм наложил непонятный фильтр, как будто фото обработали каким-то фильтром из VCSO. Возможно такой вариант выглядит забавно, но эта фотография не имеет ничего общего с реальностью. Но стоит отдать должное, размытие фона Samsung Galaxy Note 8 делает значительно лучше, чем iPhone 8 Plus.

Фото со слабым освещением

iPhone начал хорошо снимать при плохом освещении, при этом умудряется сохранить естественные оттенки и баланс белого. Что удивительно, ведь в темное время суток, все камеры флагманов справляются с темнотой при помощи жесткого искажения цветов и подавления шумов. Да, фото на iPhone 8 Plus не такое яркое как на Galaxy Note 8. Тут уже выбирайте сами, или пытаться показать в темное время суток объекты такими, какими они являются, или сделать как Galaxy Note 8, значительно повысив экспозицию отойти от реальности, но сделать снимок более ярким и менее шумным. Каждый выберет свой вариант.

Вот так оба смартфона снимают портреты при слабом освещении. Тут и говорить нечего, оба варианта хоть и разные, но выбирать тут лучший вариант не стоит, такие фото нельзя использовать.

Вот и все, напиши в комментариях свои мысли, какой вариант ближе к вам по духу.

Скачать оригиналы фотографий.

Иван Лучков в Instagram (все фото на смартфоны)

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