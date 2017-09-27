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Объясняем, как писать в Twitter сообщения длиной 280 символов

27.09.2017 11:28 12

Объясняем, как писать в Twitter сообщения длиной 280 символов

Моя любимая социальная сеть – Twitter – взяла и и увеличила лимит на длину сообщений. Классические 140 знаков превратили в 280! Правда, пока что это тестовая функция, у одних она работает, у других ещё нет. Вот небольшая инструкция, как увеличить длину твитов, если у вас ещё не такой возможности, а попробовать очень хочется.

  • Для начала нужно поставить браузер Chrome, если вы им ещё не пользуетесь.
  • Затем загружаете дополнительный плагин, он называется Tampermonkey.
  • Потом открываете Github и запускаете скрипт.
  • Проверяете в Tampermonkey, активен ли этот скрипт, переходите на сайт Twitter и пишете длинные посты!

Вот и всё. Как видите, инструкция очень простая, но для сочинения многобуквенных твитов придётся излагать мысли через web-интерфейс, а это неудобно. Хотя пока что проблема временная, однажды все смогут писать длинные сообщения в Твиттер. А жаль, лаконичность была особенной чертой этой соцсети, теперь она мутирует и превращается просто ещё в одну такую же соцсеть, как и остальные.

Однажды расскажем внукам, что в начале XXI века избранные владели искусством подачи текстов в короткой форме, а сочинение твита выглядело как-то так.

Источник: The Verge

Источник

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