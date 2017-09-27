Среда, 27 Сентября

Вышла iOS 11.0.1: считаем вместе новые баги

27.09.2017 12:28 48

Возможно сегодня мучения многих людей закончатся с выходом обновления iOS 11.0.1. Но это не точно. Пакет исправлений занимает почти 300 мегабайт. А давайте вместе проверим, получилось у Apple исправить все косяки или нет?

Что хотелось бы увидеть в обновлении:

  • Уменьшение жора аккумулятора;
  • Исправление глюков в работе Control Centre;
  • Увеличение производительности. К примеру, iPhone 7 Plus в режиме энергосбережения, вообще, с трудом работал;
  • Нормально откалиброванная работа 3D Touch.

Друзья, напишите в комментариях, помог ли вам апдейт от Apple или нет. Ну и, конечно, сообщайте о новых багах, куда ж без них.

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