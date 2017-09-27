Вышла iOS 11.0.1: считаем вместе новые баги
Возможно сегодня мучения многих людей закончатся с выходом обновления iOS 11.0.1. Но это не точно. Пакет исправлений занимает почти 300 мегабайт. А давайте вместе проверим, получилось у Apple исправить все косяки или нет?
Что хотелось бы увидеть в обновлении:
- Уменьшение жора аккумулятора;
- Исправление глюков в работе Control Centre;
- Увеличение производительности. К примеру, iPhone 7 Plus в режиме энергосбережения, вообще, с трудом работал;
- Нормально откалиброванная работа 3D Touch.
Друзья, напишите в комментариях, помог ли вам апдейт от Apple или нет. Ну и, конечно, сообщайте о новых багах, куда ж без них.