Несколько новых деталей про новую Atari-консоль Ataribox просочились сегодня. Компания сообщила, что планирует продать Ataribox через кампанию Indiegogo осенью этого года за неопределенный ценовой диапазон от 250 до 300 долларов до даты выхода, что назначена на весну 2018 года, сообщается в отчете VentureBeat.

В отчете также была представлена дополнительная информация о том, чего ожидать от аппаратного и программного обеспечения для Ataribox, который будет запускать собственный процессор AMD с графикой Radeon. Он также будет запускать Linux в качестве операционной системы, с пользовательским интерфейсом, который предположительно сделает вещи более удобными для интерфейса и контроллера телевизора.

Atari также уточнил, в какие игры смогут играть на Ataribox. Компания предлагает сочетание классических названий Atari и более современных игр для ПК, хотя компания предупреждает, что Ataribox сможет конкурировать только с более средними компьютерами играми - поэтому подумайте о покупке таких игр как Minecraft, а не таких, как Call of Duty.