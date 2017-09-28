Аналитики из BayStreet рапортуют: «Компания Энди Рубина продала всего лишь 5000 смартфонов Essential Phone».

В чём причина неудачного старта? Смартфон вышел с сильным запозданием. К тому же, продажи устройства начались в самый сложный период – ожидание нового iPhone, выход Galaxy Note 8 и других конкурирующих продуктов.

Также, Essential Phone, с ценой в $699, не слишком уж тепло встретили журналисты, рассказав о проблеме камеры этого смартфона. К тому же, смартфон продаётся только на территории США и Канады. Многие блогеры, которые решили купить себе этот смартфон, до сих пор не могут получить его на руки из-за задержек поставок и проблем с таможней. Люди хотят протестировать это устройство и рассказать о нём публике, но банально не могут этого сделать, потратив собственные деньги.

И не стоит забывать скандал, в рамках которого компания по случайности раскрыла личные данные многих пользователей, сделавших предзаказ устройства.

Увы, действительность такова, что рынок не нуждается в ещё одном прямоугольном устройстве на Android, каким бы красивым он ни был. Это ведь не iPhone, за которым будут гнаться и стоять в очередях по привычке, и не Samsung Galaxy S, с его сумасшедшей рекламной компанией, и даже не Google Pixel, который угодил многим гикам. У Essential Phone две проблемы: нет чёткого и приземлённого ответа на вопрос «о чём этот продукт», и большие трудности в процессе производства и логистики. Как видите, не взлетает продукт только лишь на добром имени его создателя.

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