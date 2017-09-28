Мы вот обсуждаем Apple, мол, компания 6-й год подряд продаёт нам один и тот же смартфон и не меняет дизайн. А давайте вспомним про Sony. Если ещё есть те, кто помнит, что эта компания делает смартфоны… Который год подряд, Sony делает симпатичные, абсолютно идентичные по внешнему виду смартфоны, со слабыми камерами (да простят меня фанаты марки). В этом году, Sony, видимо, посмотрели по сторонам и подумали: «Не, ну раз уж Apple что-то поменяла в дизайне iPhone X, наверно и мы немного изменим свой прямоугольник».

В интервью Indian Express, управляющий директор Sony в Индии Кениширо Хиби, сказал, что компания «планирует запустить новое поколение продуктов, и вы можете ожидать, что у них появится новый дизайн».

Кениширо Хиби сказал «в ближайшее время». Но Sony – это японская компания, японцы дисциплинированный народ, который привык выжидать годами любые события. В любом случае, в этом году ждать чего-то нового, наверное не стоит, а вот в конце февраля 2018 года, на выставке MWC в Барселоне, думаю, может что-то и выстрелит.

Давайте подумаем, что Sony может изменить в дизайне своих смартфонов. Очевидно же – уменьшить рамки снизу и сверху! Большего-то и не требуется. Возможно, даже экран получит новое соотношение сторон 18:9, но это не подтверждено.

В 2013 году текущий дизайн Sony смотрелся действительно круто – в моделях Sony Xperia Z. Но компании, у которой дела со смартфонным бизнесом обстоят мягко говоря «не очень», пора бы что-то поменять во внешнем виде устройств, а дальше уже можно как-то продвигать новые продукты на рынок.

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