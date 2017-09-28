Сравнительный обзор камер iPhone 8 Plus и iPhone 7 Plus
Я люблю iPhone за камеру, потому что с каждым новым поколением телефона она становится всё лучше. Apple никогда не гонялась за мегапикселями или бесполезными наворотами в камерах, она просто выпускает телефоны с самыми удобными камерами. Простой интерфейс, разумный минимум функций, а если хотите расширенный набор ручных настроек, тогда можете прикупить набор программ в App Store и творить чудеса.
Apple iPhone 7 Plus не был первым телефоном с двойной камерой, но Apple выпустила устройство с отличным портретным режимом. Он делает снимки людей или объектов с красиво размытым фоном лучше конкурентов. Не так давно появился Samsung Galaxy Note 8, корейцы поколдовали над софтом и создали достойного конкурента. Мой коллега Иван Лучков провёл подробное исследование, вы можете оценить результаты его работы в этой статье.
Я же взял iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus, чтобы выяснить, в чём же разница между ними по части фото. Apple так хвалила камеру нового айфона на презентации, что упускать последние тёплые дни московской осени было бы непростительной ошибкой.
Новые режимы
В iPhone 8 Plus появились новые режимы съёмки, если у вас iPhone 7 Plus, то вы их не получите. Обидно, честно говоря, Apple берёт за шкирку и тащит в магазин покупать новый телефон, если хочется новых фишек с режимами освещения. Вы берёте телефон и делаете кадры, имитируя несколько режимов: студийный свет, естественное освещение, сцену, чёрно-белый режим. Получается что-то вроде портретного режима, но с упором на съёмку лиц.
Выводы
Ниже будут примеры съёмки в разных условиях, а пока – впечатления. Огромной разницы между камерами iPhone 8 Plus и 7 Plus нет, сразу скажу. Но, при сравнении, вылезли очевидные преимущества нового айфона.
- Телефон лучше передаёт детали, это хорошо заметно по фактуре листвы, поверхности, когда разглядываешь фон, особенно расположенные вдали объекты.
- Улучшилась цветопередача, такое ощущение, как будто телефон получил готовую настройку «яркие цвета». На iPhone 7 Plus все фото смотрятся не такими сочными, контрастными, тогда как на iPhone 8 Plus всё очень красочно.
- Новый телефон точнее передаёт оттенки, определённо, стало лучше с балансом белого.
- При съёмке в помещении, шумов на iPhone 8 Plus меньше, но не могу сказать, что разница кардинальная. Надо же ещё и в iPhone 9 что-то улучшить!
В то же время, по скорости запуска камеры никаких изменений нет, портретный режим всё такой же неспешный и требует некоторой сноровки.
Слева – iPhone 7 Plus, справа – iPhone 8 Plus, поехали.
Портретный режим
Героиня мультфильма явно выглядит лучше на фото справа, более естественный цвет кожи.
На примере этого растения даже не сразу поймёшь, в чём разница в качестве. Но, пока не включен HDR, отличия так просто не обнаружить.
Фото в помещении с хорошим освещением
Фото в помещении с плохим освещением
Обратите внимание, что машинка лучше проработана на iPhone 8 Plus, особенно левая часть.
Фото на улице при дневном свете
Заключение
Мне понравилось, как фотографирует Apple iPhone 8 Plus, камера стала лучше, год назад казалось, что iPhone 7 Plus – само совершенство, теперь появилась замена. Причём, скоро выходит iPhone X, там камера, думаю, будет ещё интереснее, всё-таки появится система из двух линз с оптической стабилизацией, чего так не хватает нынешним устройствам.
iPhone 7 Plus на 8 Plus менять нет смысла, только если уж очень деньги жгут карман. Да, снимки получаются чуть лучше, но их можно легко доработать в фоторедакторе, даже используя встроенный в iOS «улучшатель», да и лишние деньги тратить не придётся. Зато, если ходите с iPhone 6 Plus или более древними устройствами, уже почувствуете разницу. В то же время далеко не все хотят копаться в редакторах, получая красивую картинку, а на экране iPhone 8 Plus изображения смотрятся сочнее и красивее, чем на том же iPhone 7 Plus. Это особенно заметно при использовании HDR днём, цвета играют, хоть сразу в инстаграм выкладывай.