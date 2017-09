Я люблю iPhone за камеру, потому что с каждым новым поколением телефона она становится всё лучше. Apple никогда не гонялась за мегапикселями или бесполезными наворотами в камерах, она просто выпускает телефоны с самыми удобными камерами. Простой интерфейс, разумный минимум функций, а если хотите расширенный набор ручных настроек, тогда можете прикупить набор программ в App Store и творить чудеса.

Apple iPhone 7 Plus не был первым телефоном с двойной камерой, но Apple выпустила устройство с отличным портретным режимом. Он делает снимки людей или объектов с красиво размытым фоном лучше конкурентов. Не так давно появился Samsung Galaxy Note 8, корейцы поколдовали над софтом и создали достойного конкурента. Мой коллега Иван Лучков провёл подробное исследование, вы можете оценить результаты его работы в этой статье.

Я же взял iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus, чтобы выяснить, в чём же разница между ними по части фото. Apple так хвалила камеру нового айфона на презентации, что упускать последние тёплые дни московской осени было бы непростительной ошибкой.

Новые режимы

В iPhone 8 Plus появились новые режимы съёмки, если у вас iPhone 7 Plus, то вы их не получите. Обидно, честно говоря, Apple берёт за шкирку и тащит в магазин покупать новый телефон, если хочется новых фишек с режимами освещения. Вы берёте телефон и делаете кадры, имитируя несколько режимов: студийный свет, естественное освещение, сцену, чёрно-белый режим. Получается что-то вроде портретного режима, но с упором на съёмку лиц.

Выводы

Ниже будут примеры съёмки в разных условиях, а пока – впечатления. Огромной разницы между камерами iPhone 8 Plus и 7 Plus нет, сразу скажу. Но, при сравнении, вылезли очевидные преимущества нового айфона.

Телефон лучше передаёт детали, это хорошо заметно по фактуре листвы, поверхности, когда разглядываешь фон, особенно расположенные вдали объекты.

Улучшилась цветопередача, такое ощущение, как будто телефон получил готовую настройку «яркие цвета». На iPhone 7 Plus все фото смотрятся не такими сочными, контрастными, тогда как на iPhone 8 Plus всё очень красочно.

Новый телефон точнее передаёт оттенки, определённо, стало лучше с балансом белого.

При съёмке в помещении, шумов на iPhone 8 Plus меньше, но не могу сказать, что разница кардинальная. Надо же ещё и в iPhone 9 что-то улучшить!

В то же время, по скорости запуска камеры никаких изменений нет, портретный режим всё такой же неспешный и требует некоторой сноровки.

Слева – iPhone 7 Plus, справа – iPhone 8 Plus, поехали.

Портретный режим

Героиня мультфильма явно выглядит лучше на фото справа, более естественный цвет кожи.

На примере этого растения даже не сразу поймёшь, в чём разница в качестве. Но, пока не включен HDR, отличия так просто не обнаружить.

Фото в помещении с хорошим освещением

Фото в помещении с плохим освещением

Обратите внимание, что машинка лучше проработана на iPhone 8 Plus, особенно левая часть.

Фото на улице при дневном свете

Заключение

Мне понравилось, как фотографирует Apple iPhone 8 Plus, камера стала лучше, год назад казалось, что iPhone 7 Plus – само совершенство, теперь появилась замена. Причём, скоро выходит iPhone X, там камера, думаю, будет ещё интереснее, всё-таки появится система из двух линз с оптической стабилизацией, чего так не хватает нынешним устройствам.

iPhone 7 Plus на 8 Plus менять нет смысла, только если уж очень деньги жгут карман. Да, снимки получаются чуть лучше, но их можно легко доработать в фоторедакторе, даже используя встроенный в iOS «улучшатель», да и лишние деньги тратить не придётся. Зато, если ходите с iPhone 6 Plus или более древними устройствами, уже почувствуете разницу. В то же время далеко не все хотят копаться в редакторах, получая красивую картинку, а на экране iPhone 8 Plus изображения смотрятся сочнее и красивее, чем на том же iPhone 7 Plus. Это особенно заметно при использовании HDR днём, цвета играют, хоть сразу в инстаграм выкладывай.

