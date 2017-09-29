Samsung Gear IconX - не самые лучшие наушники из серии беспроводных - но на сегодняшний день, по крайней мере, они могут стать лучшими. Samsung выставила версию IconX в продажу за 49,99 $ прямо сейчас. Это, по-видимому, «тотальная распродажа», означающая, что компания пытается избавиться от каждой единицы, которая у них осталась. И это имеет смысл, так как новая модель IconX выходит позже этой осенью.

IconX были анонсированы в июне 2016 года и первоначально продавались за 200 долларов. Они были достаточно хорошими наушниками, но не стоили указанной цены. Их звук и производительность Bluetooth были в порядке, но время автономной работы было очень слабым: IconX может воспроизводить музыку около 1,5 часа.

Новая модель Samsung IconX разработана для устранения недостатков ее батареи. Ничего не изменилось в модели 2018 года, за исключением срока службы батареи, который был увеличен до пяти часов воспроизведения потоковой музыки. Так что с выходом обновленной версии, наушники станут конкурентоспособными с AirPods.