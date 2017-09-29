Пятница, 29 Сентября

Samsung распродает свои беспроводные наушники IconX по 50 долларов

29.09.2017 16:25 27

Samsung распродает свои беспроводные наушники IconX по 50 долларов

Samsung Gear IconX - не самые лучшие наушники из серии беспроводных - но на сегодняшний день, по крайней мере, они могут стать лучшими. Samsung выставила версию IconX в продажу за 49,99 $ прямо сейчас. Это, по-видимому, «тотальная  распродажа», означающая, что компания пытается избавиться от каждой единицы, которая у них осталась. И это имеет смысл, так как новая модель IconX выходит позже этой осенью.

IconX были анонсированы в июне 2016 года и первоначально продавались за 200 долларов. Они были достаточно хорошими наушниками, но не стоили указанной цены. Их звук и производительность Bluetooth были в порядке, но время автономной работы было очень слабым: IconX может воспроизводить музыку около 1,5 часа.

Новая модель Samsung IconX разработана для устранения недостатков ее батареи. Ничего не изменилось в модели 2018 года, за исключением срока службы батареи, который был увеличен до пяти часов воспроизведения потоковой музыки. Так что с выходом обновленной версии, наушники станут конкурентоспособными с AirPods.

Компания Dyson построит свой электромобиль
Компания Dyson построит свой электромобиль
Mercedes-Benz потратит 1 млрд долларов на строительство электромобилей в США
Mercedes-Benz потратит 1 млрд долларов на строительство электромобилей в США
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.