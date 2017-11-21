Мы десятилетиями фантазировали о голограммах только для того, чтобы наблюдать, как крупные технологические компании делают ставку в основном на VR или AR. Сегодня, однако, стартап под названием Look Glass официально раскрывает свою идею для устройства просмотра голограммы: HoloPlayer One.

Этот новый набор разработчика и его SDK позволяют пользователям отображать и взаимодействовать с 3D-творениями. Компания построила две версии - одну, которая требует подключения HDMI к компьютеру, а другая - с процессором Intel Core i7, который работает независимо от ПК. Версия с поддержкой HDMI стоит 750 долларов, а компьютерная версия премиум-класса - 3000 долларов.

Обе модели полагаются на одно и то же оборудование для изготовления голограмм. Они отражают содержимое с ЖК-дисплея 2560 x 1600. Камера для измерения глубины, подобная той, что используется в Microsoft Kinect или iPhone X, монтируется сверху, чтобы помочь в взаимодействии. Как ни странно, более дешевое устройство питается от USB-C, а более высокая версия - на MicroUSB. Люди могут просматривать контент до тех пор, пока они находятся на расстоянии 50 градусов от устройства.

Хотя экран HoloPlayer One имеет приемлемое разрешение, пользователи не будут видеть четкое яркое изображение на устройстве. Вместо этого оно размыто и тускло. Это происходит потому, что экран HoloPlayer отражается на 32 разных плоскостях глубины, что дает вам эффективное разрешение 267 x 480 для получаемого 3D-изображения. Все это говорит о том, что вы не можете быть впечатлены настоящими голограммами. Если вы ожидаете живой, реалистичной голограммы, вы не получите этого.

Набор разработчика также не является полностью сформированной идеей в том смысле, что он дает разработчикам возможность играть и оставляет их для поиска наилучшего варианта использования.