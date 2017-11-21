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HoloPlayer One позволяет вам взаимодействовать с 3D-голограммами

21.11.2017 21:14 75

HoloPlayer One позволяет вам взаимодействовать с 3D-голограммами

Мы десятилетиями фантазировали о голограммах только для того, чтобы наблюдать, как крупные технологические компании делают ставку в основном на VR или AR. Сегодня, однако, стартап под названием Look Glass официально раскрывает свою идею для устройства просмотра голограммы: HoloPlayer One.

Этот новый набор разработчика и его SDK позволяют пользователям отображать и взаимодействовать с 3D-творениями. Компания построила две версии - одну, которая требует подключения HDMI к компьютеру, а другая - с процессором Intel Core i7, который работает независимо от ПК. Версия с поддержкой HDMI стоит 750 долларов, а компьютерная версия премиум-класса - 3000 долларов.

Обе модели полагаются на одно и то же оборудование для изготовления голограмм. Они отражают содержимое с ЖК-дисплея 2560 x 1600. Камера для измерения глубины, подобная той, что используется в Microsoft Kinect или iPhone X, монтируется сверху, чтобы помочь в взаимодействии. Как ни странно, более дешевое устройство питается от USB-C, а более высокая версия - на MicroUSB. Люди могут просматривать контент до тех пор, пока они находятся на расстоянии 50 градусов от устройства.

HoloPlayer One позволяет вам взаимодействовать с 3D-голограммами

Хотя экран HoloPlayer One имеет приемлемое разрешение, пользователи не будут видеть четкое яркое изображение на устройстве. Вместо этого оно размыто и тускло. Это происходит потому, что экран HoloPlayer отражается на 32 разных плоскостях глубины, что дает вам эффективное разрешение 267 x 480 для получаемого 3D-изображения. Все это говорит о том, что вы не можете быть впечатлены настоящими голограммами. Если вы ожидаете живой, реалистичной голограммы, вы не получите этого.

Набор разработчика также не является полностью сформированной идеей в том смысле, что он дает разработчикам возможность играть и оставляет их для поиска наилучшего варианта использования.

HoloPlayer One позволяет вам взаимодействовать с 3D-голограммами
HoloPlayer One позволяет вам взаимодействовать с 3D-голограммами
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