Использование стабилизатора Osmo от DJI с модульной системой Moment для крепления лучших объективов к вашему смартфону кажется отличным гаджетом - за исключением одной небольшой проблемы. Вес объективов Moment в сочетании с более крупными телефонами Apple, такими как 6 Plus и 7 Plus, слишком тяжел для работы Osmo. И даже с меньшими моделями, такими как iPhone 7 или iPhone X, двигатели Osmo должны работать усерднее, чтобы все выровнялось, что, в свою очередь, ускоряет разрядку батареи.

К счастью, у Moment есть решение в виде некоторых официальных противовесов, изготовленных из нержавеющей стали и предназначенных для превосходного уравновешивания дополнительного веса объективов Moment на Osmo. Moment делает два размера для противовеса: 50 г для небольших телефонов, таких как iPhone 6, 7, 8, X, Google Pixel и Galaxy S8, а также более крупный размер 100 г для более крупных устройств, таких как iPhone 7 Plus и 8 Plus , Pixel 2 XL и Galaxy S8 Plus.

Это не первая попытка Moment по устранению этой проблемы. Ранее в этом году компания разместила решение DIY для решения проблемы, показывая пользователям, как вручную прикреплять от 45 до 55 грамм металла к одной стороне Osmo, чтобы сбалансировать лишний вес. Очевидно, что прилипание куска металла в сторону вашего Osmo с помощью двухсторонней ленты не является действительно большим долгосрочным решением, поэтому приятно видеть, как Moment подходит к проблеме с более отполированным исправлением.