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Walmart тестирует автономного робота для очистки пола

22.11.2017 21:43 36

Walmart тестирует автономного робота для очистки пола

Walmart тестирует автономных роботов по очистке пола в пяти своих магазинах, сообщает LinkedIn. Аппарат, разработанный Brain Corp., оснащен камерами, датчиками и LiDAR, чтобы помочь ему маневрировать в проходах и вокруг препятствий. И он может в значительной степени ориентироваться рядом с человеком, который движеться.

Фил Даффи, вице-президент по инновациям и маркетингу Brain Corp., сказал Fox Business, что технология компании находится примерно в 50 торговых центрах и магазинах по всей стране. «Мы также находимся в аэропортах, учебных лагерях, корпоративных кампусах и промышленных объектах. Кроме того, мы будем запускаться в Японии через нашего партнера SoftBank Robotics к лету 2018 года», - сказал он.

Конечно, этот тип технологий заставляет некоторых задаться вопросом, сколько рабочих мест исчезнет, если она будет принята более широко. Walmart также тестирует сканирующие стеллажи роботы, которые могут искать неуместные предметы, проверять цены и учитывать уровни запасов. Тем не менее, компания настаивает на том, что они должны дополнить рабочую силу, а не заменять ее, и их использование позволит персоналу Walmart сосредоточиться на других аспектах своей работы. Пресс-секретарь Walmart сказал: «Команда по обслуживанию действительно очень рада работать с новыми технологиями, подобными этому».

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