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«PUBG» будет выпущен в Китае с некоторыми изменениями

22.11.2017 21:55 57

«PUBG» будет выпущен в Китае с некоторыми изменениями

Игра PlayerUnknown's Battlegrounds стала хитом в этом году, и ее официально выпустят в Китае. Но в ней будут иметь некоторые довольно значительные изменения, учитывая строгую государственную цензуру государства. Местный издатель Tencent будет «корректировать контент и следить за тем, чтобы он соответствовал социалистическим основным ценностям, традиционной китайской культуре и моральным правилам», - говорится в заявлении Reuters. В прошлом месяце Китай сказал, что игра слишком жестока и что продажа игры, вероятно, будет заблокирована, потому что она решительно идет вразрез с «социалистическими основными ценностями страны».

Южная Корея PUBG Corp, урожденная Bluehole, говорит, что партнерство с Tencent в Китае улучшит внутреннюю инфраструктуру игры, позволит работать над анти-чит-программным обеспечением и «создать справедливую и устойчивую экосистему», сотрудничая с платформами для потокового воспроизведения и интернет-кафе.

Локализация Tencent обеспечит «здоровое, позитивное культурное и ценностное руководство», специально для несовершеннолетних игроков. Игра еще не была запрещена, но она существует в серой области. PUBG Corp и Tencent было бы глупо игнорировать китайский игровой рынок, учитывая, что он самый большой в мире и прибыль важнее для расширения, чем что-либо еще для растущей компании. На сегодняшний день PUBG продала более 20 миллионов копий; она будет выпущена на Xbox One 12 декабря.

«PUBG» будет выпущен в Китае с некоторыми изменениями
«PUBG» будет выпущен в Китае с некоторыми изменениями
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