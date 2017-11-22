Исследователи из DARPA, группы DoD, которая фокусируется на разработке новых технологий для военного применения, уже давно пытаются найти лучший способ передачи своевременной информации, сосредоточившись на электронных и механических датчиках для выполнения этой работы. В конце концов, это важно для любых военных действий. Но оказывается, что министерство обороны, возможно, поливало неправильное дерево. Новая программа Advanced Plant Technologies (APT) DARPA нацелена на выращивание растений, которые могут функционировать как шпионы.

Растения естественным образом реагируют на раздражители и изменения окружающей среды. Цель APT - контролировать стимулы, на которые реагируют растения и как они реагируют посредством генетических манипуляций. Основная идея заключается в том, что эти растения будут самоподдерживающимися, поэтому они будут действовать в качестве мониторов для химических веществ, патогенов, радиации и других триггеров во время процветания в дикой природе.

Это не первый эксперимент по использованию растений таким образом, но предыдущие усилия достигли своих целей, используя ресурсы, необходимые для выживания растений. Это значительно уменьшило выносливость растений. Ученые и исследователи, работающие над APT, хотят создать растение, которое может функционировать как датчик, но также не влияет на здоровье или долговечность создаваемых ими растений.