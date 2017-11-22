Наноботы обещают прорыв в медицине, позволяя врачам учиться и лечить вас без инвазивной хирургии или относительно неэффективных лекарств. Но они сталкиваются с несколькими ключевыми проблемами: нелегко направлять их туда, где они нужны, и избавиться от них также сложно. У исследователей может быть решение: сделать их из натуральных материалов, которые гарантированно разложаться. Они создали наноботы, используя вид водорослей спирулины, которые вы можете найти в магазинах здоровой пищи. Естественный состав не только позволяет изящно разлагаться, но и позволяет их относительно легко контролировать и отслеживать.

Боты имеют магнитный оксид железа, который позволяет врачам контролировать, как быстро они деградируют, и позволяет наблюдать за ними с помощью магнитно-резонансной томографии. И поскольку они имеют естественную флуоресцентную внутренность, их легко заметить. Им достаточно оставаться в вашем теле столько, сколько необходимо, и они тратят меньше времени на то, чтобы добраться до тех мест, где они действительно полезны.

Они также должны быть гибкими. Хотя наноботы можно использовать для доставки лекарств в целевые части тела, они также могут ощущать изменения окружающей среды, которые отражают надвигающуюся болезнь. Диагнозы для определенных условий могут быть более точными, особенно для частей тела, которые обычно труднодоступны.

Однако не ожидайте, что скоро все эти крошечные машины попадут в ваше тело. Ученые все еще хотят улучшить их эффективность, отслеживая совместимость с вашим телом, прежде чем они начнут испытания у людей. Однако само их существование показывает, что нанороботы должны быть действительно практичными для создания и использования. Вместо того, чтобы полагаться на сложные творения, которые мало связаны с естественным миром, вы можете использовать легко доступные органические материалы, которые уже дружественны вашему телу.