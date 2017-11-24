Когда на прошлой неделе Tesla представила свой грузовик Semi, все согласились, что это выглядит круто. Tesla показала ориентировочную цену Semi на своем веб-сайте для 300- и 500-мильных версий в размере 150 000 и 180 000 долларов соответственно, что меньше, чем прогнозировали некоторые эксперты. Увлекательная серия Fancier, с лучшими спецификациями, обойдется в 200 000 долларов.

Tesla Semi улучшит работу дальнобойщиков с помощью усовершенствованного автопилота (автоматическое экстренное торможение, автоматическое управление полосой и предупреждение о выезде из полосы), что улучшит безопасность водителей и других транспортных средств. Он также оснащен датчиками и камерами, предназначенными для уменьшения слепых пятен. Для грузовика у него также будет безумное ускорение, которое может быть полезно для восхождения на холм и других обязанностей.

Тем не менее, водитель грузовика Джонатан Рэмси задавался вопросом, обеспечен ли грузовик достаточной видимостью, учитывая отсутствие зеркал и необычную позицию водителя в центре. Он также сказал, что Tesla должна больше сосредоточиться на тормозах, чем на ускорение, и назвал некоторые из претензий Tesla на текущие технические проблемы грузоперевозок сомнительными.

Многие критики также задаются вопросом, как Tesla может продавать Semi так дешево. По некоторым оценкам, стоимость 1 МВт-ч батареи составляет до 400 000 долларов, поэтому Electrek предполагает, что у компании должна быть какая-то новая технология или другие трюки, чтобы иметь возможность сделать такую машину экономичной.