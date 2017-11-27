Великобритания не просто хочет устанавливать правила, регулирующие, как люди используют дроны, - она хочет дать полиции больше прав. Недавно обнародованный Законопроект по дронам предоставит правоохранительным органам право захватывать части дронов, если это необходимо, чтобы доказать, что машина использовалась для нарушения закона. Если кто-то заметил беспилотник над тюрьмой, офицеры могли бы заставить дрона спуститься и конфисковать его, чтобы в дальнейшем оформить все произошедшее.

Предлагаемый закон также будет кодифицировать правила, принятые в течение лета. Человеку нужно будет зарегистрировать любой беспилотник весом более 250 г и пройти тест на безопасность. Закон запретил бы летать слишком близко к аэропортам или выше 121,92 м, а также нужно будет использовать приложения, которые показывают, является ли запланированный полет законным.

Проект законопроекта должен быть опубликован весной 2018 года, когда он будет открыт для поправок и консультаций. Полиция уже использует другие правила (например, из Управления гражданской авиации), чтобы действовать против преступлений, связанных с беспилотными аппаратами, тем временем, но эта мера теоретически даст им более четкую правовую основу для того, что они делают. И усилия Великобритании по прямому устранению беспилотных преступлений относительно уникальны. Несмотря на то, что в других местах, безусловно, существуют правила для таких полетов, это говорит о том, что в воздушном пространстве Британии достаточно проблемных беспилотников, что им необходимо специальное законодательство.