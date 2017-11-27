Проблемы, связанные с государственными системами распознавания лиц, не просто связаны с возможностью контроля по Оруэллу - а то, что они могут делиться этими данными с другими, которым вы не полностью доверяете. Австралия начинает это проверять на своем опыте. Guardian получил документы, свидетельствующие о том, что офис генерального прокурора страны разговаривает с телекоммуникационными компаниями и банками о частном использовании службы проверки лица в 2018 году. Компании должны получить ваше разрешение и должны показать, что они соблюдают Закон Австралии о конфиденциальности , но в противном случае они могли бы использовать его для борьбы с мошенничеством или иным образом проверять личности своих клиентов.

Такой подход будет аналогичен существующей Службе проверки документов, когда компании платят комиссионные каждый раз, когда они хотят проверить информацию из таких документов, как водительские права или паспорт.

Однако уже существует ряд нерешенных проблем в отношении того, как это будет реализовано, даже в стране, где распознавание лиц относительно широко распространенное применение. Будет ли компания четко объяснять, что произойдет, если вы согласитесь использовать распознавание лица? Будут ли они хранить данные в безопасности и не продавать их? И заставят ли клиентов использовать систему, если они хотят получить полный доступ к услугам? Разрешение не будет означать многого, если ваш выбор состоит в том, чтобы либо согласиться на сканирование лица, либо получить дополнительную парную обработку.

Это не означает, что конфиденциальность может быть убита в Австралии. Однако правительству нужно будет показать, что оно сможет удержать все под контролем. Если будет распознавание лица, важно знать, что оно не будет скомпрометировано в результате нарушения данных.