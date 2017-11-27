Четверг, 30 Ноября

Австралия может предоставлять данные распознавания лиц телекоммуникационным компаниям и банкам

27.11.2017 22:30 24

Австралия может предоставлять данные распознавания лиц телекоммуникационным компаниям и банкам

Проблемы, связанные с государственными системами распознавания лиц, не просто связаны с возможностью контроля по Оруэллу - а то, что они могут делиться этими данными с другими, которым вы не полностью доверяете. Австралия начинает это проверять на своем опыте. Guardian получил документы, свидетельствующие о том, что офис генерального прокурора страны разговаривает с телекоммуникационными компаниями и банками о частном использовании службы проверки лица в 2018 году. Компании должны получить ваше разрешение и должны показать, что они соблюдают Закон Австралии о конфиденциальности , но в противном случае они могли бы использовать его для борьбы с мошенничеством или иным образом проверять личности своих клиентов.

Такой подход будет аналогичен существующей Службе проверки документов, когда компании платят комиссионные каждый раз, когда они хотят проверить информацию из таких документов, как водительские права или паспорт.

Однако уже существует ряд нерешенных проблем в отношении того, как это будет реализовано, даже в стране, где распознавание лиц относительно широко распространенное применение. Будет ли компания четко объяснять, что произойдет, если вы согласитесь использовать распознавание лица? Будут ли они хранить данные в безопасности и не продавать их? И заставят ли клиентов использовать систему, если они хотят получить полный доступ к услугам? Разрешение не будет означать многого, если ваш выбор состоит в том, чтобы либо согласиться на сканирование лица, либо получить дополнительную парную обработку.

Это не означает, что конфиденциальность может быть убита в Австралии. Однако правительству нужно будет показать, что оно сможет удержать все под контролем. Если будет распознавание лица, важно знать, что оно не будет скомпрометировано в результате нарушения данных.

Британский законопроект даст полиции возможность захватывать беспилотные летательные аппараты
Британский законопроект даст полиции возможность захватывать беспилотные летательные аппараты
Дроны и смартфоны помогают бороться с малярией в Танзании
Дроны и смартфоны помогают бороться с малярией в Танзании
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.