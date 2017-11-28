Ожидание почти закончилось: причудливый, новаторский ретро-платформер N64 Yooka-Laylee поступит на Nintendo Switch 14 декабря. Хотя версии для ПК, PlayStation 4 и Xbox One были выпущены в апреле, игра кажется индивидуальной для гибридной домашней / портативной консоли Nintendo. В конце концов, игра была сделана бывшими сотрудниками Rare Ware (которые более или менее существовали как студия со второй стороны со времен эры NES), и ее платформа для захвата и игры идеально подходит для быстрых сеансов на ходу.

Если вы уже прошли Super Mario Odyssey и по-прежнему ощущаете зуд по олдскульной 3D-платформе, Yooka-Laylee может быть просто подарком для вас. Команда в Playtonic обещает одну игру JoyCon для всех восьми многопользовательских режимов и что они помогли оптимизировать игру для приставки от Nintendo и Engine-Maker Unity (набор инструментов, на котором работает игра).

«Мы считаем, что мы поставляем версию для поклонников Nintendo, которой можно гордиться», - пишет разработчик.