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Игра «Yooka-Laylee» появится для Nintendo Switch 14 декабря

28.11.2017 22:13 24

Игра «Yooka-Laylee» появится для Nintendo Switch 14 декабря

Ожидание почти закончилось: причудливый, новаторский ретро-платформер N64 Yooka-Laylee поступит на Nintendo Switch 14 декабря. Хотя версии для ПК, PlayStation 4 и Xbox One были выпущены в апреле, игра кажется индивидуальной для гибридной домашней / портативной консоли Nintendo. В конце концов, игра была сделана бывшими сотрудниками Rare Ware (которые более или менее существовали как студия со второй стороны со времен эры NES), и ее платформа для захвата и игры идеально подходит для быстрых сеансов на ходу.
Если вы уже прошли Super Mario Odyssey и по-прежнему ощущаете зуд по олдскульной 3D-платформе, Yooka-Laylee может быть просто подарком для вас. Команда в Playtonic обещает одну игру JoyCon для всех восьми многопользовательских режимов и что они помогли оптимизировать игру для приставки от Nintendo и Engine-Maker Unity (набор инструментов, на котором работает игра).

«Мы считаем, что мы поставляем версию для поклонников Nintendo, которой можно гордиться», - пишет разработчик.

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