Toyota является одним из автопроизводителей, обещающих более безопасное будущее вождения в форме автономных автомобилей. Но, видя, что мы все еще застряли в настоящем, он добавляет еще одну отметку к ремню безопасности с технологией следующего поколения SafetySense (TSS) для обычных автомобилей. В середине 2018 года на «избранных транспортных средствах» будет развернут модернизированный пакет - сочетание настроек существующих систем безопасности и новых функций бренда. Toyota явно не заявляет о моделях, которые получат ее в первую очередь. Но, если ее почти стандартное автоматическое торможение - это что-то, что нужно, технология должна быстро распространяться.

Среди усовершенствований - способность системы до столкновения обнаруживать пешеходов ночью и велосипедистов в течение дня - и замедляться быстрее. Предупреждение о выезде из полосы также получит улучшенное обнаружение края дороги, чтобы помочь вам сохранить вашу полосу. И, адаптивный круиз-контроль добавляет полноскоростную функциональность и улучшенное распознавание.

Между тем, новый материал будет включать поддержку дорожного знака (отображение информации дорожного знака на приборной панели или головного дисплея). Кроме того, есть вторая система удержания полосы, которая соединяется с адаптивным круиз-контролем для поддержки рулевого управления. Как и TSS текущего поколения, его преемник станет стандартным, а не дорогостоящим дополнением.