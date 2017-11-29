Возрождение X-Files не ограничивается только новыми телевизионными эпизодами. Fox снял тайтл X-Files: Deep State, загадочная игра для Android, iOS и Facebook, которая должно выйти 6 февраля 2018 года или чуть больше месяца после телевизионной премьеры 3 января. Вы почувствуете себя в роли агента ФБР, обнаруживающего подсказки, решающие головоломки между сезонами 9 и 10 (во время временной шкалы вторжения). Есть элемент сериализованного повествования Telltale с его решениями, затрагивающими сюжетную линию и новые случаи, появляющиеся каждый месяц.

Игра будет бесплатной, хотя не совсем понятно, что повлечет за собой покупки в приложении. Вы можете настроить внешний вид своего агента, поэтому можно с уверенностью сказать, что некоторые из оплачиваемых дополнений будут косметическими. Это, по крайней мере, будет иметь много общего с форматом шоу, поскольку в дополнение к одноразовым исследованиям «монстра недели» будут вестись различные сюжеты с заговором.

Это, вероятно, не заставит вас почувствовать себя в «шкуре» Малдера или Скалли, но это показывает, что вещатели все чаще видят мобильные приложения в качестве жизненно важных партнеров к их программам - они хотят, чтобы вы оставались в вселенной шоу после того, как выключили телевизор.