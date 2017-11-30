В новом докладе прогнозируется, что к 2030 году во всем мире для автоматизации может быть потеряно до 800 миллионов рабочих мест. В исследовании, составленном Глобальным институтом McKinsey, говорится, что достижения в области искусственного интеллекта и робототехники будут иметь решающее влияние на повседневную жизнь, сопоставимую с переходом от сельскохозяйственных обществ во время промышленной революции.

Но в докладе также говорится, что, как и в прошлом, технология не будет представлять собой чисто разрушительную силу. Будут созданы новые рабочие места; существующие роли будут переопределены; и у рабочих будет возможность менять специализации. Задача, особенно для этого поколения, говорят авторы, управлять переходом. Неравенство в доходах, вероятно, будет расти, что может привести к политической нестабильности; и люди, которым нужно переучиваться для новой работы, не будут молодыми, но средними профессионалами среднего возраста.

Изменения не будут поражать всех одинаково. Только 5 процентов нынешних профессий будут полностью автоматизированы, если передовая технология будет широко принята, а в 60 процентах рабочих мест одна треть мероприятий будет автоматизирована. Цитируя комиссию правительства США с 1960-х годов по той же теме, исследователи подводят итоги: «технология разрушает рабочие места, но не работу». В качестве примера они рассматривают влияние персонального компьютера в США с 1980 года, обнаружив, что изобретение привело к созданию 18,5 миллионов новых рабочих мест, даже при учете потерянных рабочих мест.

Как и в предыдущих исследованиях по этой теме, многое можно сказать о скептическом взгляде. Экономическое прогнозирование - это не точная наука, и исследователи стремятся подчеркнуть, что их предсказания именно таковы. Например, показатель 800 миллионов рабочих мест, потерянных во всем мире, является лишь самым экстремальным из возможных сценариев, и в докладе также предлагается средняя оценка 400 миллионов рабочих мест.

Тем не менее, это исследование является одним из самых всеобъемлющих в последние годы, моделируя изменения более чем 800 профессий и занимая в 46 странах, что составляет 90 процентов мирового ВВП. Шесть стран также подробно анализируют: США, Китай, Германию, Японию, Индию и Мексику, причем эти страны представляют собой ряд экономических ситуаций и по-разному организованной рабочей силы.

В докладе подчеркивается, что влияние автоматизации на работу будет отличаться в разных странах. Развивающиеся экономики, такие как США и Германия, скорее всего, пострадают от предстоящих изменений, поскольку более высокая средняя заработная плата стимулирует автоматизацию. В Америке в докладе прогнозируется, что занятость в таких отраслях, как здравоохранение, возрастет, поскольку общество справляется со стареющим населением; в то время как рабочие места, которые связаны с физическим трудом (машинистом, поварами) или обработкой данных (служащие расчета заработной платы, ввод данных), наиболее подвержены риску автоматизации.

В развитых странах, таких как США, автоматизация также, вероятно, приведет к увеличению неравенства. Высокооплачиваемые творческие и познавательные рабочие места будут стоить очень дорого, а спрос на средние и низкоквалифицированные профессии сократится. Результат станет «двухуровневым рынком труда». Предыдущие отчеты пришли к такому же выводу, в результате выяснив, что лица с более высокими доходами способны адаптироваться к меняющемуся рынку труда и что социальная мобильность будет страдать в результате, как традиционные «шаговые работы» (например, клерк, работающий в юридической фирме), устраняются.

Однако это не все гибель и уныние, поскольку Маккинзи заявляет, что худшие последствия этого перехода могут быть смягчены, если правительства будут играть активную роль. Майкл Чуй, ведущий автор отчета, сравнил уровень действий, необходимых для плана Маршалла - американской инициативы, которая перенесла около 140 миллиардов долларов в Западную Европу после Второй мировой войны, помогая странам перестраивать и индустриализировать.

В докладе используется переход Америки из сельского хозяйства в качестве исторического примера, указывая на то, что сокращение сельскохозяйственных рабочих мест в США сопровождалось большими расходами на среднее образование и новыми законами, обеспечивающими принудительное участие. В 1910 году только 18 процентов детей в возрасте от 14 до 17 лет поступили в среднюю школу; к 1940 году этот показатель составлял 73 процента. В результате рост образованных рабочих помог создать процветающую обрабатывающую промышленность и плавучий средний класс. Подобный толчок необходим сегодня, говорит Маккинзи, однако за последние несколько десятилетий расходы на обучение и поддержку рабочей силы упали. Вывод отчета выглядит следующим образом: автоматизация не должна быть катастрофой, но только в том случае, если политика будет идти в ногу.