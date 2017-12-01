Emirates только что завершила первый полет своих новых 777, оборудованных великолепными первоклассными люксами, вдохновленными Mercedes-Benz. Это первые полностью закрытые в мире апартаменты, измеряющиеся в просторные 3,7 квадратных метра. В частных комнатах есть места с нулевой гравитацией, виртуальные окна и активные шумоподавляющие наушники E1 от Bowers и Wilkins, разработанные исключительно для Emirates.

В комнатах также были установлены два бинокля Safari, развлекательная система с 2500 каналами и беспроводным пультом дистанционного управления, суперширокий 32-дюймовый полноэкранный HD-телевизор (Emirates говорит, что это самый большой широкоэкранный цифровой сенсорный телевизор в мире на любом самолете), а также регулируемое освещение и климат-контроль, позволяющий пассажиру регулировать температуру в салоне от 18 до 26 градусов по Цельсию.

В новом боинге 777 есть шесть люксов, все с дверями от пола до потолка, шторами, имеют функцию видеовызова, где пассажиры могут, более вежливо, запросить обслуживание в номерах. Клиенты, которые летают в люксах, также получат бесплатную услугу шофера, которая использует автомобили Mercedes-Benz S-Class.