После долгого времени ожидания пользователи Android могут наконец получить доступ к USB-C версии съемной смартфоновой камеры DxO. За $ 499 вы получите версию USB-C DxO One, разработанную для телефонов Android несколько месяцев назад, а также прочный доступ к Open Shell для программного обеспечения PhotoLab от DxO. Это та же цена, что и исходный DxO One для iOS.

Единственное предостережение в том, что DxO только перечисляет несколько телефонов, которые будут поддерживать камеру на данный момент: HTC U11, Huawei Mate 9, Huawei P10, LG G9,: G V20, Moto Z, Nexus 5X, Nokia 8, Nubia Z11 mini , Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Note 8, Samsung S8 и Huawei Honor 9. Существует другое поле для отправки телефонов, не входящих в этот список, таких как Google Pixel 2 XL, но неясно, камера была оптимизирована для работы с ними или нет.

По данным компании, Android версия для камеры уже имеет «большинство функций, доступных в настоящее время в версии iOS».