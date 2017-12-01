После отказа от видеоигры Lego Dimensions от Lego, компания обращается к дополненной реальности, чтобы смешивать реальные наборы с виртуальными элементами. Новое приложение Lego AR-Studio для iOS подходит для платформы Apple ARKit с добавлением анимаций и аудиовизуальных изображений в физических игрушках компании. Наведите свой смартфон на набор Lego City и Ninjago, и вы сможете вызвать огнедышащих драконов, поезда, пожарные машины, что будут тушить горящие здания.

Лучше всего, что приложение бесплатное - конечно, вам все равно для его использования придется иметь физические комплекты Lego, чтобы заставить его работать. Виртуальные дополнительные функции также поспособствуют к меньшему беспорядку.

Имейте в виду, что ARKit работает только с флагманами Apple, имеющие процессоры A9, либо A10, которые сводятся к iPhone 6S и выше. Кроме того, приложение также доступно на iPad 2017 года, а iPad Pro (10,5-дюймовый, 12,9-дюймовый, и 9,7-дюймовые модели).

Приход Lego AR-Studio не означает, что компания отказывается от видеоигр. В этом году она выпустила Lego Worlds. Но на данный момент, по крайней мере, это оставляет тенденцию к жизни для Skylanders.