Samsung представила новый дорогой флип-телефон Samsung W2018 во время запуска в Китае сегодня, как сообщает GizmoChina. Многие спецификации W2018 находятся на одном уровне с S8 и Note 8, за одним исключением: объектив камеры.

W2018 является последним дополнением к линейке W-телефонов Samsung, которая каждый год обновляется новым флип-телефоном. Это также 10-я годовщина серии W, которая по-прежнему пользуется популярностью в Азии. Они оценены выше, чем типичные глобальные флагманы Samsung, такие как S8 и Note 8.

Samsung утверждает, что 12-мегапиксельная задняя камера W2018 может захватывать резкие изображения в меньшем количестве света, чем камеры на конкурирующих телефонах. Он также имеет 5-мегапиксельную переднюю камеру. Через программное обеспечение камера может почувствовать, когда есть достаточно света, чтобы переключиться на f / 2.4 и захватить больше фона на фотографиях. Телефон запустится с Android Nougat вместо Oreo.

W2018 имеет 4,2-дюймовый полноэкранный HD AMOLED фронтальный дисплей и 4,2-дюймовый полноэкранный внутренний дисплей. У задней камеры есть сканер отпечатков пальцев, как и другие модели Samsung, и кнопка Bixby для голосового управления.

Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор имеет емкость 2,300 мАч.

Как попытка подсластить сделку для любителей роскоши, Samsung говорит, что покупатели W2018 также получают льготы, такие как помощь консьержа в аэропортах и метро, бесплатную техническую поддержку программного обеспечения и горячую линию только для VIP-персон. Сначала телефон будет выпущен в Китае, но цена еще не объявлена.