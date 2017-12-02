Еще рано раздавать обещания более безопасных, энергоемких твердотельных аккумуляторных батарей. Тем не менее, команда ученых из Объединенного центра исследований энергохранилища только что обнаружила быстрый полупроводниковый проводник из магниевого иона, который будет иметь большое значение для создания невоспламеняющихся батарей с большей емкостью.

В современных коммерческих батареях жидкий электролит переносит заряд обратно и вперед между катодом и анодом. Это часть того, что может заставить их взорваться, согласно сообщению из лаборатории Беркли, где было обнаружено открытие. Команда работала над магниевой батареей, которая может содержать больше заряда, чем литий-ионные батареи, но они не смогли найти работоспособный жидкий электролит. «Магний - такая новая технология, у него нет хороших жидких электролитов, - сказал старший научный сотрудник лаборатории Гербранд Седер. «Мы думали, почему бы не перескочить и сделать твердотельный электролит?»

Исследователи остановились на шпинеле селенида магния скандия, который обладает подвижностью ионов, сравнимой с электролитами, обнаруженными в ионно-литиевых батареях. В состав команды вошли ученые из Массачусетского технологического института и Аргонне, которые предоставили вычислительные ресурсы и экспериментальное подтверждение мобильности нового твердого электролита соответственно.