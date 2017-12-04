Согласно другим исследованиям, опубликованным в журнале Science, отслеживание незначительных изменений в силе тяжести может помочь выкроить несколько драгоценных минут для спасения жизни при землетрясении. Пересматривая данные после огромного землетрясения в Японии, что произошло в 2011 году, исследователи указывают, что сдвиги в гравитации могли рассказать людям о масштабах землетрясения через три минуты после его начала. Результаты находят свое отражение в отдельном исследовании (представленном на ежегодном собрании Геологического общества Америки), которое теоретизировало, что в 2018 году произойдет всплеск землетрясений из-за небольшого замедления вращения Земли.

Предыдущие исследования показали, что величина землетрясения Тохоку 9,0, поразившего Японию в 2011 году, была достаточно мощной, чтобы немного изменить силу тяжести пострадавшего района. На земле (где гравитационные сдвиги едва заметны) для Японского метеорологического агентства потребовалось 3 часа, чтобы оценить его истинный размер после первоначальной оценки его величины 7,9.

Новое исследование предполагает, что сигналы гравитации, движущиеся со скоростью более 297 728,64 км в секунду, были наиболее очевидны на станциях мониторинга от 1000 до 2000 км от эпицентра землетрясения. При такой скорости сигналы имели достаточно времени для записи до того, как сейсмические волны захватили власть.

Крупнейшее зарегистрированное землетрясение в Японии вызвало цунами, в результате которого погибло более 15 000 человек, и вызвало крах электростанции в Фукусиме-Дайичи - текущая очистка которого, по оценкам, займет от 30 до 40 лет. Хотя мы все еще не ближе к прогнозированию землетрясений, исследователи утверждают, что (с пересмотром) их метод должен работать для обнаружения землетрясений величиной 8.5 или выше, которые достаточно велики, чтобы генерировать измеримые гравитационные сигналы.