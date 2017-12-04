Когда ученые ищут миры, которые могут иметь жизнь на других планетах, они склонны искать миры, которые имеют черты, подобные земным. Это имеет смысл; в конце концов, наши доминирующие теории о том, как жизнь эволюционировала в центре планеты на присутствие кислорода, органических молекул и жидкой воды. Но сейчас, два ученых полагают, что мы можем сильно ограничивать себя только поисками скалистых планет с океанами. В исследовании, опубликованном на прошлой неделе на arXiv.org, указывается, что ученые найдут жизнь в ледяных мирах с подповерхностными океанами.

Здесь речь идет о определении «пригодной для жилья зоны» звезды. Сейчас ученые считают, что они, скорее всего, найдут жизнь на других планетах в жилой зоне звезды, и это определение основано на Земле. Ученые смотрят в первую очередь на Земные планеты (скалистые, с поверхностной жидкой водой), чтобы найти жизнь. Но Манасви Лингам и Авраам Леб полагают, что это слишком узкий поиск. В своем исследовании они внимательно рассматривают концепцию жилой зоны и то, как она не обязательно является предиктором для обитаемости. Например, Марс и Венера находятся в зоне обитания солнца.

Однако планеты вне этой области способны поддерживать жидкие океаны под земной корой льда. Мы видим это в нашей собственной солнечной системе благодаря мирам, таким как Европа, Титан и, возможно, даже Плутон. Лингам и Леб вычислили преимущества и недостатки жизни на этих планетах, а также вероятность того, что жизнь на них может существовать.

Они заключают, что эти типы ледяных планет с жидким океаном могут существовать в самых разных условиях и что они намного распространенней (примерно в 1000 раз), чем скалистые планеты в зоне обитания звезды. «Поскольку эти миры, вероятно, будут намного более многочисленными, чем стандартная парадигма скалистых планет, мы предлагаем, чтобы больше усилий было сосредоточено на моделировании и понимании перспектив жизни в подповерхностных океанах», - говорится в исследовании. В конце концов, жизнь может столкнуться с большими проблемами в этих мирах, чем на планете, подобной Земле, но если это всего лишь игра с цифрами, возможно, по крайней мере некоторые из них будут поддерживать жизнь.