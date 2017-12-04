Жизнь может быть легче найти на планетах вне «пригодной для жилья зоны»
Когда ученые ищут миры, которые могут иметь жизнь на других планетах, они склонны искать миры, которые имеют черты, подобные земным. Это имеет смысл; в конце концов, наши доминирующие теории о том, как жизнь эволюционировала в центре планеты на присутствие кислорода, органических молекул и жидкой воды. Но сейчас, два ученых полагают, что мы можем сильно ограничивать себя только поисками скалистых планет с океанами. В исследовании, опубликованном на прошлой неделе на arXiv.org, указывается, что ученые найдут жизнь в ледяных мирах с подповерхностными океанами.
Здесь речь идет о определении «пригодной для жилья зоны» звезды. Сейчас ученые считают, что они, скорее всего, найдут жизнь на других планетах в жилой зоне звезды, и это определение основано на Земле. Ученые смотрят в первую очередь на Земные планеты (скалистые, с поверхностной жидкой водой), чтобы найти жизнь. Но Манасви Лингам и Авраам Леб полагают, что это слишком узкий поиск. В своем исследовании они внимательно рассматривают концепцию жилой зоны и то, как она не обязательно является предиктором для обитаемости. Например, Марс и Венера находятся в зоне обитания солнца.
Однако планеты вне этой области способны поддерживать жидкие океаны под земной корой льда. Мы видим это в нашей собственной солнечной системе благодаря мирам, таким как Европа, Титан и, возможно, даже Плутон. Лингам и Леб вычислили преимущества и недостатки жизни на этих планетах, а также вероятность того, что жизнь на них может существовать.
Они заключают, что эти типы ледяных планет с жидким океаном могут существовать в самых разных условиях и что они намного распространенней (примерно в 1000 раз), чем скалистые планеты в зоне обитания звезды. «Поскольку эти миры, вероятно, будут намного более многочисленными, чем стандартная парадигма скалистых планет, мы предлагаем, чтобы больше усилий было сосредоточено на моделировании и понимании перспектив жизни в подповерхностных океанах», - говорится в исследовании. В конце концов, жизнь может столкнуться с большими проблемами в этих мирах, чем на планете, подобной Земле, но если это всего лишь игра с цифрами, возможно, по крайней мере некоторые из них будут поддерживать жизнь.