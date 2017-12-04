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OnePlus запускает телефон Star Wars 5T в Индии

04.12.2017 20:26 3

OnePlus запускает телефон Star Wars 5T в Индии

Фильм «Звездные войны: последний джедай» должен появиться в кинотеатрах менее чем за две недели, а это значит, что до этого было много разных рекламных продуктов. На этот раз это телефон OnePlus 5T Star Wars Limited Edition, который дебютирует в Индии 14 декабря, за день до показа. Телефон украшен логотипом «Звездных войн» на обратной стороне, а боковая кнопка теперь красная. Там также, похоже, есть тема «Звездных войн» на устройстве, с рекламной картинкой, показывающей штурмовиков.

В рекламном видеоролике показано, как Кайло Рен берет свой световой меч, который растворяется в новом телефоне «Звездных войн», подразумевая, что он может с легкостью прорезать плоть джедаев. В объявлении также говорится, что он «достаточно силен, чтобы управлять галактикой».
Это не первый раз, когда был выпущен телефон Star Wars, прямо перед фильмом. В прошлом году японский SoftBank представил два телефона Sharp со светлой и темной стороной для выпуска Rogue One.

Если вам повезет быть в Индии 14 декабря, OnePlus проводит вечеринку для телефонов в Мумбаи, а билеты доступны для покупки с 7 декабря. Пока нет ни слова о цене и будет ли этот телефон Star Wars доступен в других странах.

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