Компания Fisker не просто сосредоточена на высококлассных электромобилях. Автопроизводитель объединился с китайской Hakim Unique Group для работы над Orbit, самоходным электрическим челноком, предназначенным для умных городов. Квадратная конструкция максимизирует пассажирское пространство, и есть огромный цифровой дисплей, который сообщает пассажирам, когда шаттл отходит и какова будет его следующая остановка.

И в отличие от проектов Fisker на сегодняшний день, вы не будете долго ждать, чтобы увидеть Orbit на дороге. Компания рассчитывает доставить свои первые шаттлы к концу 2018 года. Сначала они будут использоваться как часть интеллектуального города, созданного с помощью Hakim Unique. Там нет упоминания о том, где будет этот город, не говоря уже о том, когда Orbit появиться в других местах. Тем не менее, Hakim имеет глобальный охват, и можно с уверенностью предположить, что Fisker не хочет ограничивать свою автономную технологию в одной стране.

Самая большая проблема, вероятно, будет заключаться в поиске городов и транспортных средств, которые хотят включать самоходные челноки, что требует как правильной правовой базы, так и компаний, которые хотят воспользоваться данной возможностью.