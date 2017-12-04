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Fisker представляет самоходный челнок, построенный для умных городов

04.12.2017 22:50 12

Fisker представляет самоходный челнок, построенный для умных городов

Компания Fisker не просто сосредоточена на высококлассных электромобилях. Автопроизводитель объединился с китайской Hakim Unique Group для работы над Orbit, самоходным электрическим челноком, предназначенным для умных городов.  Квадратная конструкция максимизирует пассажирское пространство, и есть огромный цифровой дисплей, который сообщает пассажирам, когда шаттл отходит и какова будет его следующая остановка.

И в отличие от проектов Fisker на сегодняшний день, вы не будете долго ждать, чтобы увидеть Orbit на дороге. Компания рассчитывает доставить свои первые шаттлы к концу 2018 года. Сначала они будут использоваться как часть интеллектуального города, созданного с помощью Hakim Unique. Там нет упоминания о том, где будет этот город, не говоря уже о том, когда Orbit появиться в других местах. Тем не менее, Hakim имеет глобальный охват, и можно с уверенностью предположить, что Fisker не хочет ограничивать свою автономную технологию в одной стране.

Самая большая проблема, вероятно, будет заключаться в поиске городов и транспортных средств, которые хотят включать самоходные челноки, что требует как правильной правовой базы, так и компаний, которые хотят воспользоваться данной возможностью.

Fisker представляет самоходный челнок, построенный для умных городов
Fisker представляет самоходный челнок, построенный для умных городов
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