Nissan на пути к созданию полностью автономного транспортного средства, и он предпринял первые значительные шаги в этом году. Большинство его моделей 2018 получит стандартное автоматическое экстренное торможение, а два получат то, что он называет ProPilot Assist, который выполняет некоторые функции управления и торможения для водителя на скоростях шоссе. Но автопроизводитель также должен объяснить клиентам, что именно означает автономное вождение. Неожиданно, презентация превратилась в создание шоу-машины, посвященной новому фильму «Звездные войны: Последний джедай».

«Люди говорят о тормозах и подушках безопасности, но в наши дни автомобили предлагают гораздо больше» - говорит Джереми Такер, вице-президент по маркетингу, коммуникациям и средствам массовой информации для Nissan USA.

Это, говорит Такер, дает Nissan способ понять Safety Shield - то, что автопроизводитель называет зонтиком своих технологий помощи водителю. Это включает в себя ProPilot Assist, который был запущен на Nissan Leaf 2018 года и Nissan Rogue этой осенью. Это самый чистый путь к полностью автономной системе вождения, которая также распространится на автофилианты Nissan, которые включают Infiniti, Renault и Mitsubishi к 2022 году.

«Как мы заставим людей понимать эту технологию?» - спросил Такер. Поэтому Nissan объединяется с Lucasfilm уже второй год, чтобы делать специальные версии своих автомобилей и одновременно продвигать некоторые технологии.

Такер сказал, что Lucasfilm «переосмыслила» семь автомобилей, выбирая из седанов Altima и Maxima, двух внедорожников Rogue и пикапа Titan. Затем они были сопоставлены с различными персонажами. Lucasfilm работала в партнерстве с командой Nissan Design в Калифорнии и Industrial Light & Magic. Производство Nissans было отправлено в Design Designs около Лос-Анджелеса, где также были созданы автомобили для Лиги Справедливости и франшизы Fast and Furious.

Такер особенно гордится Maxima Kylo Ren и его красным нижним освещением, которое имитирует пульсирующий световой меч персонажа. Его «маска» представляет собой единый блок измельченного алюминия. «Kylo Ren - такой знаковый персонаж в мире« Звездных войн », - говорит Такер.

Но в то время как это концепт-кары, предназначенные для привлечения внимания, а не продаж, они дают Nissan слово, чтобы говорить о будущем автомобилей и о том, что означает «автономное вождение» сегодня и завтра.