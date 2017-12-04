Вторник, 5 Декабря

Nissan использует «Звездные войны», чтобы помочь людям понять полуавтономное вождения

04.12.2017 23:24 18

Nissan использует «Звездные войны», чтобы помочь людям понять полуавтономное вождения

Nissan на пути к созданию полностью автономного транспортного средства, и он предпринял первые значительные шаги в этом году. Большинство его моделей 2018 получит стандартное автоматическое экстренное торможение, а два получат то, что он называет ProPilot Assist, который выполняет некоторые функции управления и торможения для водителя на скоростях шоссе. Но автопроизводитель также должен объяснить клиентам, что именно означает автономное вождение. Неожиданно, презентация превратилась в создание шоу-машины, посвященной новому фильму «Звездные войны: Последний джедай».

«Люди говорят о тормозах и подушках безопасности, но в наши дни автомобили предлагают гораздо больше» - говорит Джереми Такер, вице-президент по маркетингу, коммуникациям и средствам массовой информации для Nissan USA.

Это, говорит Такер, дает Nissan способ понять Safety Shield - то, что автопроизводитель называет зонтиком своих технологий помощи водителю. Это включает в себя ProPilot Assist, который был запущен на Nissan Leaf 2018 года и Nissan Rogue этой осенью. Это самый чистый путь к полностью автономной системе вождения, которая также распространится на автофилианты Nissan, которые включают Infiniti, Renault и Mitsubishi к 2022 году.

«Как мы заставим людей понимать эту технологию?» - спросил Такер. Поэтому Nissan объединяется с Lucasfilm уже второй год, чтобы делать специальные версии своих автомобилей и одновременно продвигать некоторые технологии.

Nissan использует «Звездные войны», чтобы помочь людям понять полуавтономное вождения

Такер сказал, что Lucasfilm «переосмыслила» семь автомобилей, выбирая из седанов Altima и Maxima, двух внедорожников Rogue и пикапа Titan. Затем они были сопоставлены с различными персонажами. Lucasfilm работала в партнерстве с командой Nissan Design в Калифорнии и Industrial Light & Magic. Производство Nissans было отправлено в Design Designs около Лос-Анджелеса, где также были созданы автомобили для Лиги Справедливости и франшизы Fast and Furious.

Такер особенно гордится Maxima Kylo Ren и его красным нижним освещением, которое имитирует пульсирующий световой меч персонажа. Его «маска» представляет собой единый блок измельченного алюминия. «Kylo Ren - такой знаковый персонаж в мире« Звездных войн », - говорит Такер.

Но в то время как это концепт-кары, предназначенные для привлечения внимания, а не продаж, они дают Nissan слово, чтобы говорить о будущем автомобилей и о том, что означает «автономное вождение» сегодня и завтра.

Nissan использует «Звездные войны», чтобы помочь людям понять полуавтономное вождения

Fisker представляет самоходный челнок, построенный для умных городов
Fisker представляет самоходный челнок, построенный для умных городов
Улучшенная система безопасности Toyota обнаруживает пешеходов ночью
Улучшенная система безопасности Toyota обнаруживает пешеходов ночью
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.