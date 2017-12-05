Хорошо известно, что талантливых инженров не хватает в индустрии ИИ, но новый отчет от китайского технологического гиганта Tencent подчеркивает, насколько велика такая необходимость. Согласно исследованию, составленному Научно-исследовательским институтом Tencent, всего 300 000 «исследователей и практиков ИИ» по всему миру, но «рыночный спрос» предназначен для миллионов вакансий.

Это неизбежно спекулятивные цифры, и в исследовании не содержится подробностей о том, как они были достигнуты, но в качестве общей тенденции они соответствуют другим, более анекдотическим отчетам. Во всем мире технические гиганты регулярно жалуются на трудности найма инженеров ИИ, и спрос подтолкнул зарплаты к абсурдным высотам. Лица, имеющие всего лишь несколько лет опыта, могут рассчитывать на базовую плату в размере от 300 000 до 500 000 долларов в год, говорит The New York Times, в то время как самые лучшие будут собирать миллионы. Одна независимая лаборатория ИИ рассказала изданию, что во всем мире насчитывалось всего 10 000 человек, обладающих необходимыми навыками, чтобы возглавить серьезные новые проекты ИИ.

Новая программа Tencent «2017 Global AI Talent White Paper» предполагает, что основным фактором здесь является образование. По его оценкам, 200 000 из 300 000 активных исследователей уже работают в различных отраслях промышленности (не только в области технологий), а остальные 100 000 человек все еще учатся. Посещаемость курсов машинного обучения и искусственного интеллекта в последние годы резко возросла, но, очевидно, существует отставание по мере того, как люди завершают свое образование.

Интересно отметить, что наряду с оценкой дефицита талантов в отрасли в докладе также рассматривается глобальная конкуренция по разработке и развертыванию. В последние месяцы это стало популярной темой, когда эксперты в США предупреждают, что Америка стоит за соперниками, такими как Китай, в так называемой глобальной гонке ИИ.

Сам отчет идентифицирует США, Китай, Японию и Великобританию в качестве ключевых игроков, а Израиль и Канада также заслуживают упоминания. Канада, по его словам, имеет сильный образовательный фон (который привлек много крупных компаний для запуска исследовательских лабораторий там), в то время как Великобритания лучше всего относится к «этическим и юридическим аспектам» ИИ, а Япония занимает лидирующие позиции в области робототехники.

В докладе не говорится о каких-либо прогнозах относительно того, какая страна окажется в верхней части в предстоящем но ссылается на заявленную политическую амбицию китайского правительства стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году - цель, которую многие считают достижимой.